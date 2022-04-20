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Коля Серга зізнався, чи готовий він стріляти у ворога

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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20 квітня, 12:42
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Коля Серга в ефірі програми "Ранок з Україною" каналу "Україна", де під час відвертої розмови з Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем зізнався, чим дивують його українські захисники та чи готовий він до серйозного протистояння з ворогом
Коля Серга розповів про службу у ЗСУ
Коля Серга розповів про службу у ЗСУ / Фото: instagram.com/thekolya/

Коля Серга, який нещодавно показав листування з Регіною Тодоренко, з перших днів війни поповнив лави ЗСУ. За цей час артист встиг побачити чимало, проте зізнається, що будь-які виклики долі, Україна зможе пережити завдяки неймовірним людям, котрі готові стояти за рідну землю.

"У нашій частині дуже багато добровольців, тут є і бізнесмени, і держслужбовці, і далекобійники… неймовірна кількість людей різних національностей: молдавани, болгари, турки тощо. Усіх нас поєднує любов до України. Навіть той, хто не народився, готовий померти за цю країну! Справжнього українця видає, що ти готовий зробити, а не тільки те, що ти можеш сказати", – коментує Коля Серга.

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Для самого артиста війна також стала певним випробуванням. Йому довелося не лише взяти до рук зброю, а й бути готовим стріляти у супротивника.

"Головним пунктиком сумніву був саме той, чи я зможу стріляти? Але я розумів, що йду до лав ЗСУ і маю взяти до рук зброю, а це означає, що маю воювати. А чим глибше я перебуваю в цих подіях, тим більше розумію, що я готовий!" – поділився Коля Серга.

Раніше Коля Серга присвятив вірші знищеному крейсеру "Москва".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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