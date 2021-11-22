Коляденко поділився скандальними подробицями роману з Білик: "Я різав її картини і жив під мостом із безхатьками"

Хореограф перебував у стосунках зі співачкою декілька років. Він не приховує, що неодноразово влаштовував коханій сцени ревнощів

Дмитро Коляденко розповів про непрості стосунки з Іриною Білик. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, kolyadenkodima_official

Діма Коляденко, який вже пояснював, чому не одружився з зіркою, пригадав, що він познайомився з Білик ще у 2001 році, коли вона була заміжня. Втім, цей факт не завадив хореографу запросити співачку до ресторану.

Я запросив її до ресторану. Замовив шашлики, хачапурі, вино червоне, вино біле. Рахуть рахунок – мені не вистачає грошей, – пригадав Коляденко у програмі "ЖВЛ".

Тоді шоумен залишив у заставу закладу свій перстень. Але забрати назад його вже не зміг, бо наступного дня дізнався, що ресторан неочікувано згорів. Ймовірно, це вже був знак долі, однак Коляденко його не зрозумів.

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Діма Коляденко розповів, чому не одружився з Іриною Білик / Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

За декілька місяців після першого побачення Білик розлучилася з чоловіком. Згодом у неї закрутився роман з Коляденко. Та до другого заміжжя Білик не поспішала. За словами шоумена, він освідчувався їй аж шість разів, але щоразу отримував відмову.

Та пропри це у парі вирували неабиякі пристрасті – Коляденко влаштовував сцени ревнощів Білик, про що його друзі тоді не знали.

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Я різав її картини, викинув диван з 13-го поверху. Я заклеїв її косметику. Я йшов босоніж Києвом. Я жив під мостом з бомжами, – розповів Коляденко.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Через п'ять років після чергового скандалу Білик вигнала Коляденка з дому. Це був фінал зіркового роману.

Хореограф ще довго не міг заспокоїтися. Він впав у депресію, зневірився у жінках та декілька років відвідував психотерапевта. І остаточно заспокоївся, коли опанував нове хобі і захопився картами таро.

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Дивіться інтерв'ю Діми Коляденка для програми "Зірковий шлях":

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