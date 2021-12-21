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Коляденко поділився своїми хитрощами перед новорічними святами: П'яним ви мене не побачите

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 15:21
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Діма Коляденко за лаштунками популярного шоу "Маска" відверто розповів, чи дозволяє собі розслабитись у новорічну ніч, та поділився хитрощами споживання алкоголю
Гість шоу "Новорічна Маска" Діма Коляденко поділився своїми хитрощами.
Гість шоу "Новорічна Маска" Діма Коляденко поділився своїми хитрощами. / Фото: прес-служба телеканалу "Україна", kolyadenkodima_official

Вже у п'ятницю, 31 грудня, о 20:00 канал "Україна" покаже грандіозне шоу "Новорічна Маска", де з’явиться неперевершений персонаж – Снігова Королева. Популярні артисти зберуться у відомому залі, щоб провести 2021 рік і зарядити українців настроєм напередодні великого свята.

Співак та шоумен Діма Коляденко, який розповів про розлучення з Оленою, також буде у залі святкового шоу, щоб разом із глядачами та детективами розгадати таємниці нових зимових героїв, під масками яких сховались популярні зірки. На зйомках проєкту Коляденко зізнався, чи дозволяє собі пригубити у святкову ніч.

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Так, але сильно я не напиваюсь. У новорічну ніч ви мене п'яним не зможете побачити – я знаю свою норму. Можу випити дві пляшечки легкого ігристого. А от якщо вип'ю три – буде реально погано. Доведеться наступного дня лежати та корити себе, – поділився артист.

Дмітро Коляденко стан гостем "Новорічної маски"
Дмітро Коляденко стан гостем "Новорічної маски" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але незважаючи на такий підхід, Коляденко знає, як позбутись похмілля, та ділиться секретами з шанувальниками.

Вранці приймаю пігулку – є такі, що очищають організм від алкоголю. Обов'язково свіже повітря. А ще я бризкаю обличчя водою, приймаю душ, випиваю чашечку еспресо та багато мінеральної води, – розповів Коляденко.

За словами шоумена, "щоб напиватися в устілку та лазити на четвереньках – у його житті не було, але йому хочеться".

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Шоу "Новорічна Маска" об’єднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько, SLAVA KAMINSKA, Міша Романова, Анна Трінчер, Ассія Ахат, Lida Lee, співаки Павло Зібров, Олег Скрипка, Діма Коляденко, Петро Чорний, Gena VITER та Іво Бобул, актори Дарія Трегубова і Павло Костіцин, супермодель Алла Костромічова, фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук, лідер гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець, учасники гурту "ТНМК" Фагот і Фоззі, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковський, шоумен JULIK, а також улюблені ведучі каналу "Україна" – Лілія Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Альона Вінницька, Григорій Герман, Віталій Школьний, Максим Сікора, Юлія Галушка та ХАС.

Дивіться найзагадковішу прем’єру "Новорічна Маска" на каналі "Україна" 31 грудня о 20:00.

До речі, цієї суботи на шоу "Маска" викрили ще одного персонажа. Хто ховався під маскою Котика – читайте тут.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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