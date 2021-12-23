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Козловського перестали впізнавати люди, і ось чому

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
23 грудня, 21:02
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Відомий співак Віталій Козловський не на жарт здивував своїх прихильників. Він наважився кардинально змінити імідж, який його "омолодив"
Віталій Козловський здивував кардинальною зміною образу.
Віталій Козловський здивував кардинальною зміною образу. / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Віталій Козловський, який назвав свій виступ на День перемоги в Росії необдуманим кроком, напередодні Нового року вирішив трішки поміняти look. Артист наважився поголити бороду та вуса, які останні роки були невід'ємною частиною його образу.

Сьогодні я неочікувано повернувся у свої 16, – зазначив Козловський у Instastories.

Фото: скріншот instagram/vkozlovskiy

Співак зізнався, що його перестали впізнавати на вулиці. Ба більше, знайомі не одразу визнали його. І не дивно, адже зірка став молодше виглядати.

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Фото: скріншот instagram/vkozlovskiy

З поголеним обличчям артист з'явився на одній радіостанції, де його не впізнав охоронець. А самі ведучі були вкрай здивовані такою появою Козловського. Вони зауважили, що артист виглядає на 10 років молодшим.

Фото: скріншот instagram/vkozlovskiy

Співак зізнався шанувальникам, що і сам себе не впізнав, коли поголився, тож розуміє таку реакцію людей. Втім, чому наважився на такі зміни – артист тримає в таємниці.

Фото: скріншот instagram/vkozlovskiy

Однак, відомо, що напередодні він всю ніч знімав новий кліп. Тож, не виключення, що саме заради зйомок співак "пішов на такі жертви".

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Раніше кардинальними змінами в іміджі шокував російський артист Микола Басков, який нафарбував нігті та набив тату.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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