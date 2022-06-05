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Ксенія Собчак вийшла на зв'язок з Анатолієм Анатолічем: зрозумів, що спільної мови ми не знайдемо

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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5 червня, 15:38
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Український телеведучий згадав, як російська журналістка записала йому аудіоповідомлення в Instagram, після чого розпочалася тривала дискусія щодо нападу РФ на Україну
Ксенія Собчак обурилася відео Анатолія Анатоліча
Ксенія Собчак обурилася відео Анатолія Анатоліча / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich,

Після того як Ксенія Собчак записала інтерв'ю з Олею Поляковою та її подругою Нікою Білоцерківською, ведучий каналу "Україна" Анатолій Анатоліч випустив відео, в якому розкритикував журналістку.

Анатолій вирішив пояснити українцям, що насправді Собчак – зовсім не позитивний персонаж, і їй не варто вірити. Він також заявив, що Ксенія "працює на Кремль". В інтерв'ю Славі Дьоміну Анатолій зізнався, що Ксенія виходила з ним на зв'язок.

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Записала чотири аудіоповідомлення про те, що вона зі мною не згодна, вона не вважає себе ворогом України та намагається бути чесним журналістом. Я їй відповів, що я аргументую все, про що говорю у відео. Я їй сказав: "Ти береш інтерв'ю у Полякової, яка біжить від війни. І водночас у своєму Telegram-каналі публікуєш фейки про те, що ми самі підірвали Драмтеатр у Маріуполі".

За словами ведучого, він довго листувався з Ксенією та надавав аргументи, а також пояснював, яким чином вона маніпулює громадською думкою.

Все закінчилося тим, що я навіть не відповів на її останнє повідомлення. Я зрозумів, що спільної мови ми з нею, на жаль, не знайдемо. Ніхто нікого не ображав, ми не посварилися. Вона мені сказала: "Я сама не знаю, що я тобі намагаюся тут довести, але вирішила написати", – згадав Анатоліч.

Зазначимо, що якийсь час Анатолій Анатолій перебував у Франції. Зараз ведучий повернувся в Україну і вступив у будбатальйон.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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