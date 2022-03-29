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Кулінарна підтримка України! Зірковий шеф-кухар Джеймі Олівер рекоменує світу українські пампушки

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 15:43
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Відомий британський кулінар готував "неймовірний часниковий хліб" в рамках ініціативи #CookForUkraine. Не пропустіть рецепт!
Знаменитий Джеймі Олівер усьому світу рекомендує українські пампушки
Знаменитий Джеймі Олівер усьому світу рекомендує українські пампушки / Фото: Скріншот з YouTube

Зараз весь світ допомагає українському народу, який бореться проти російський загарбників. Зокрема, Стінг надає гуманітарну та фінансосву допомогу, а ось шеф-кухар Джеймі Олівер – кулінарну підтримку.

Шеф-кухар приготував українські пампушки та поділився рецептом з понад 5,5 мільйона підписників свого YouTube-каналу.

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Приготував пампушки Олівер за рецептом із книги "Мамушка" популяризаторки української кухні Олі Геркулес. У такий спосіб кулінар приєднався до благодійної ініціативи #CookForUkraine, яку започаткували для підтримки України після вторгнення РФ.

Дивіться відеорецепт пампушок від Джеймі Олівера:

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Сьогодні я скористаюся моментом, щоб пролити світло на #CookForUkraine, приготувавши за рецептом моєї подруги Олі Геркулес пампушки, неймовірний український часниковий хліб. Ви, прекрасні люди, теж можете взяти участь у підтримці #CookForUkraine — чи то приготуванням домашньої їжі, чи організацією продажу випічки, чи організацією вечері в клубі… давайте використовувати силу їжі, щоб передати любов нашим українським братам і сестрам, — написав Джеймі в Instagram.

Джеймі Олівер закликав глядачів готувати страви української кухні та жертвувати гроші на допомогу Україні.

До слова, після початку війни за аналогією з #CookForSyria у Instagram почав поширюватись новий гештег #CookForUkraine, покликаний звернути увагу на українську кухню та культуру, а також зібрати гроші на допомогу українцям. Рух очолили лондонські кухарки та кулінарні письменниці українка Оля Геркулес та її колега з РФ Аліса Тимошкіна.

Раніше ми повідомляли, що Кіт Степан збирає кошти для допомоги пухнастим побратимам в Україні.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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