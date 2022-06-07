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Леся Нікітюк запросила Сергія Лазарєва до Києва шукати "нацистів" після його "переосмислення" війни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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7 червня, 10:53
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Днями рашистський артист, який проміняв совість на кар'єру в РФ, знову показав свою цинічність. Українська телеведуча не витримала такого лицемірства
Леся Нікітюк звернулась до путініста Сергія Лазарєва
Леся Нікітюк звернулась до путініста Сергія Лазарєва / Фото: instagram.com/lazarevsergey, Pinterest,

Очевдино, Сергій Лазарєв таки продався Кремлю заради кар'єри. Адже ще на початку повномасштабної війни він озвучив свою антивоєнну позицію, а згодом – забрав свої слова назад та раптово заговорив про "любов до росії" та вирішив виступати на Z-концерті.

Днями співак опублікував пост в Instagram, де назвав українців "нацистами" і заявив, що "ЗСУ б'ють по живому – школах, лікарнях та житлових будинках". Складається враження, що тексти Лазарєву пишуть кремлівські пропагандисти.

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Артист написав про те, що нібито спілкується з біженкою Настею та волонтерами з "Л/ДНР".

Волонтери на Донбасі розповідають, що ЗСУ б'ють по живому – школах, лікарнях та житлових будинках... Чуєш ці розповіді і починаєш мислити, відчувати інакше. І починаєш думати: коли вже світ нарешті побачить і почує те, що відбувалося і відбувається ось вже багато років на Донбасі? Я переоцінив, переосмислив багато чого. Беру на піклування ще трьох дівчаток – жертв нацистських обстрілів, – видав артист-путініст.

Скріншот Instagram

Телеведуча Леся Нікітюк, яка допомагає переселенцям в Україні, не могла пройти повз такого посту одіозного артиста. Вона зазначила, що у неї в оточенні зараз перебуває кілька сотень біженців із Донецької області. І всі вони розповідають зовсім інше.

Сергію, а от у мене людей 600 біженців з Донецької області інше кажуть! Може, зустрінемося обговоримо? Приїдь до Києва, будемо разом нацистів шукати! І є фото Насті? І контакти цього фонду з Донбасу? – звернулась Нікітюк до Лазарєва.

Згодом Леся поділилась скріном переписки з жителькою Донецької області, яка шокована, як Лазарєв безсовістно бреше.

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Я не можу це читати. Як так можна. Я з Маріуполя, і це страх. Росія вбила моє місто, моє життя. Як він таке може писати? – висловилася одна із підписниць телезірки.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк у дуеті зі Степаном Гігою заспівали про заповітний сон кожного українця.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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