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Леся Нікітюк висміяла російських блогерів, які переживають через блокування Instagram

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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12 березня, 12:13
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Мало хто з російських блогерів висловився про війну в Україні, зате про закриття Instagram в Росії ніхто не став мовчати
Леся Нікітюк прокоментувала закриття Instagram у Росії
Леся Нікітюк прокоментувала закриття Instagram у Росії / Фото: Скріншот з YouTube

Російська армія вже 17 день обстрілює українські міста. Скільки б українські зірки не намагалися достукатися до російських зірок та блогерів не мовчати про війну в Україні, але це марно. Мало хто з них готовий говорити про російську агресію.

Зате всі зірки та блогери не проти поплакати, що Instagram у Росії заборонили . Адже тепер заробітки багатьох упадуть ще більше.

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Телеведуча Леся Нікітюк вирішила висміяти блогерів, яких найбільше зараз хвилює закриття Instagram

На даний момент російські блогери прощаються з Instagram. Безробітні знову стали безробітними

Скріншот: Instagram

Раніше Регіна Тодоренко почала переживати через блокування Instagram у Росії і тепер думає, як зберегти підписників.

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