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"Люди мира, стойте рядом с нами в этой войне, которую мы не начинали": Pianoбой призывает мировую общественность на помощь

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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24 февраля, 13:25
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В это ужасное время нет никого равнодушного. Звезды также не молчат....
Артист записал обращение
Артист записал обращение / Фото: harpersbazaar.com

Известный украинский музыкант Дмитрий Шуров, он же Pianoбой, в соцсетях обратился к общественности на трех языках и отдельно – к своим коллегам и знакомым в России. Артист призывает россиян проявить свою гражданскую позицию и вмешаться в беззаконье, которое сейчас происходит.

Дмитрий Шуров
Дмитрий Шуров / Фото: Facebook Дмитрия Шурова

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"На жаль, відбувається найгірше, що тільки можна собі уявити. У 21-му сторіччі, посеред Європи, Росія атакує Україну і несе сюди біль, кров, жах та смерть. Але правда на нашому боці. Ми в Україні, ми зберігаємо спокій і готові до усього. Віримо у наші збройні сили та підтримку світу у цій нерівній боротьбі. Люди світу, будьте з нами у цій війні, яку ми не починали і яка нікому тут не потрібна. Love, Peace, Ukraine.

К сожалению, происходит худшее, что можно себе представить. В 21-м веке, посреди Европы, Россия годами атакует Украину и несёт сюда боль, кровь, страх и смерть. Но правда на нашей стороне. Все, чего мы хотим – жить спокойно так, как мы хотим и развиваться в своей собственной стране. Мы в Украине, сохраняем спокойствие и готовы ко всему. Верим в нашу армию и в поддержку мирового сообщества в этой неравной борьбе. Люди мира, стойте рядом с нами в этой войне, которую мы не начинали и которая здесь никому не нужна.

Отдельный месседж моим знакомым и коллегам из России, которых немало. Вы хорошо знаете меня, мы многое пережили вместе в прежние времена. Неужели я похож на человека, от которого вас необходимо защищать самолётами и градами? Не мы начали эту войну на своей собственной территории. Нас не надо защищать от себя же самих. Это мы сейчас вынуждены защищаться от ракет, которые летят с вашей стороны. И от вашей позиции, в том числе, зависит, какой ценой мы отобьёмся. Так что пора определяться, кто вы и остались ли у вас крупицы гордости.

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Unfortunately, the worst things possible are happening right now. In 21-st century, in the middle of Europe, Russia is attacking cities of Ukraine, bringing pain, blood, fear and death. But the truth is on our side. We are calm and ready. We believe in our army and in the support of the world. We did not start this war on our own territory. We don't need this war, all we want is to live peacefully and develop our own country the way we want. To all my friends around the world – please stand together with us in this critical moment. Love, Peace, Ukraine.

Напомним, сегодня ночью Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки на Донбассе. Взрывы гремят по всей стране. Ситуация меняется стремительно.

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Узнайте, кто из российских звезд высказался о вторжении России в Украину.

В свою очередь украинские знаменитости – певица Оля Полякова, режиссер Алан Бадоев, певец Иван Дорн и другие – также записали обращения в связи с ситуацией.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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