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Як знизити тривогу: Маша Єфросиніна дала поради українцям у непростий для країни час

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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23 лютого, 17:31
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У непростий для України час багато українських зірок висловили свою думку та слова підтримки всім українцям. Маша Єфросініна теж звернулася до фоловерів зі своїми порадами
Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча разом із іншими знаменитостями вже встигла відреагувати на погрози з боку Росії. Зараз же у своєму Instagram-акаунті Єфросініна розповіла шанувальникам, як справляється з панікою на тлі того, що відбувається.

Я багато думаю, читаю та спостерігаю за проявами людей у ці дні. І ось, що вирішила для себе: я хочу не існувати в кожному наступному дні, а проживати його, як би морально важко не було. Адже це моє життя і проведені в глухій моральній ямі дні мені вже ніхто ніколи не поверне... – написала телеведуча.

Єфросініна зізналася, що намагається менше читати новини, особливо перед сном, аби зайвий раз не заганяти себе у тривожний стан.

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Щоб менше панікувати та не піддаватися агресії, телеведуча радить приділити час чомусь важливому для вас, наприклад, хобі, читанню книг чи фільмам. Також Маша рекомендує спробувати медитації, які допомагають знизити нервову напругу.

Крім того, телеведуча радить не забувати про кохання та взаємодопомогу. Саме зараз важливо показати, що всі ми готові допомогти один одному.

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На завершення Єфросініна порадила продумати зразковий план дій на майбутнє, щоб чітко усвідомлювати, що доведеться робити далі.

Так влаштована людська психіка: якщо ти розумієш, як діятимеш у критичній ситуації, то жити реально стає спокійніше та простіше! Бажаєте, ну зберіть тривожний рюкзак! Робіть взагалі все, що допомагає полегшити стан тривоги!

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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