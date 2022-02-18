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Макаревич різко висловився про політику Кремля: Нас поставили на межу війни

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 13:03
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Лідер рок-гурту "Машина времени" неодноразово підтримував Україну та засуджував агресивну політику РФ
Андрій Макаревич негативно висловився про владу Росії.
Андрій Макаревич негативно висловився про владу Росії. / Фото: Instagram

Ще у січні Андрій Макаревич разом з іншими російськими зірками підписали петицію проти агресії Кремля. Тепер же він публічно висловився про війну Росії проти України та страждання росіян через цю агресію

У Facebook Макаревич опублікував сміливу та гучну заяву. Співак написав, що громадян РФ "посварили з усім цивілізованим світом, позбавили законів та поставили на межу війни".

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Артист також і висловив струбованість через відсутність вільних виборів та ставлення влади до людей, які її не підтримують.

Скріншот Facebook

І ось що я не можу зрозуміти – як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого імені цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за носа, від законів не залишилося навіть видимості – навіщо?, – емоційно заявив музикант.

Андрія Макаревич батько трьох дітей.
Андрія Макаревич батько трьох дітей. / Фото: mashinavremeniofficial

Макаревич наголосив, що продовжує залишатися громадянином Росії. Проте терпіти московську політику йому вдається "з колосальним трудом".

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Я знаю, що мені зараз прилетить: а сам? Не подобається – валіза-вокзал-Ізраїль! І сам терплю. З колосальним трудом, – додав артист.

Також Андрій Макаревич згадав і про опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває в російській колонії.

Людину зараз можна судити прямо в колонії, щоб два рази не вставати, будь-хто, хто заїкнувся про вільні вибори – вже терорист, а правити нами, мабуть, збираються вічно – нормально, терпимо. Подобається? – написав співак.

Фоловери підтримали артиста та зазначили, що також прагнуть змінити таке становище.

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Нагадаємо раніше Go_A, Сенцов, Лозниця та інші українські діячі культури виступили із заявою проти війни.

Водночас телеведуча Снєжана Єгорова шокує скандальними заявами щод політики.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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