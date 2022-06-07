Маша Єфросініна звернулася до Лазарєва, що "перевзувся": доводите, що ви – пі***аси

Співак Сергій Лазарєв продемонстрував усім свою жадібність та цинічність після того, як спершу висловився проти війни в Україні, а після продав свою совість заради рашистких концертів.
У своєму останньому пості в Instagram, просоченому кремлівською пропагандою, Лазарєв заявив, що українські військові обстрілюють мирне населення на окупованих Росією територіях Донбасу та назвав українців "нацистами".
Висловлювання співака-рашиста прокоментувала українська телеведуча Маша Єфросініна.
Питання до Серьоні: чому наші хлопці-геї йдуть на фронт і гинуть за свою землю, а ви все більше доводите своїми постами, що ви – пі***аси? – звернулася до російського співака Єфросініна в Instastorie.
Варто зазначити, що своїм коротким, але влучним посланням телеведуча нагадала всім, що Сергій Лазарєв дуже ретельно приховує від громадськості свою нетрадиційну орієнтацію. Для виконавця соромно говорити відкрито, адже у російському суспільстві не чули про толерантність, а влада має різко гомофобні настрої.
Нагадаємо, що раніше телеведуча Леся Нікітюк запросила Сергія Лазарєва до Києва шукати "нацистів" після його "переосмислення" війни.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"