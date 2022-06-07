Маша Єфросініна звернулася до Лазарєва, що "перевзувся": доводите, що ви – пі***аси

Телеведуча Маша Єфросініна різко відреагувала на слова Сергія Лазарєва, який підтримав війну в Україні заради своєї кар'єри в Росії

Маша Єфросиніна відповіла Лазарєву, що перекинувся до рашистів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, Скріншот із відео

Співак Сергій Лазарєв продемонстрував усім свою жадібність та цинічність після того, як спершу висловився проти війни в Україні, а після продав свою совість заради рашистких концертів.

У своєму останньому пості в Instagram, просоченому кремлівською пропагандою, Лазарєв заявив, що українські військові обстрілюють мирне населення на окупованих Росією територіях Донбасу та назвав українців "нацистами".

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Висловлювання співака-рашиста прокоментувала українська телеведуча Маша Єфросініна.

Питання до Серьоні: чому наші хлопці-геї йдуть на фронт і гинуть за свою землю, а ви все більше доводите своїми постами, що ви – пі***аси? – звернулася до російського співака Єфросініна в Instastorie.

Скріншот – instagram.com/mashaefrosinina

Варто зазначити, що своїм коротким, але влучним посланням телеведуча нагадала всім, що Сергій Лазарєв дуже ретельно приховує від громадськості свою нетрадиційну орієнтацію. Для виконавця соромно говорити відкрито, адже у російському суспільстві не чули про толерантність, а влада має різко гомофобні настрої.

Нагадаємо, що раніше телеведуча Леся Нікітюк запросила Сергія Лазарєва до Києва шукати "нацистів" після його "переосмислення" війни.