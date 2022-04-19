Маша Єфросініна зізналася, що "отруєна злістю" до Росії

Українська телеведуча Маша Єфросініна поділилася рецептом, як справлятися зі злістю, горем та апатією під час війни. Про це вона розповіла в інтерв'ю Наташі Влащенку для YouTube-каналу "Україна24"

Телеведуча Маша Єфросініна одна з тих українських зірок, хто чітко висловлює свою позицію щодо війни в Україні. Нещодавно ведуча жорстко відповіла прихильникам "дружби народів", а сьогодні дала інтерв'ю Наташі Влащенко для YouTube-каналу "Україна24".

Сьогодні вже не можу, я просякнута, отруєна цією злістю, мені хочеться вирвати її з себе, – сказала Маша Єфросініна, коментуючи свої почуття, що виникли через війну та бомбардування російської армії українських мирних міст.

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Єфросініна розповіла, як справляється з емоціями та почуттями, що наринули внаслідок пережитих подій – бомбардувань Києва.

Страх і страх придушені, ти в цьому живеш, все це – в гіпертонусних кінцівках. Ти весь пронизаний горем, усередині в середині тебе – горе. У кожній клітці – горе, горе . І тільки сила віри і духу може допомогти говорити у відповідь на все погане, що в тебе летить, відповідати, – ні, я далі робитиму те, що повинен, – поділилася вона.

Непросто журналістці дається і новинна інформація про блокаду Маріуполя, регулярні авіанальоти на Харків.

Все випалено всередині, порожнеча та сльози . Про Маріуполь читаю – не можу, про Запоріжжя, про Харків – там друзі… Загалом не можу. Потім дивлюся – нічого не постила, а я не можу постити, – каже зі сльозами на очах Єфросініна.

Телеведуча розповіла, що пережила страшний страх під час бомбардувань української столиці, а на записаних у ті моменти власних відеозверненнях – сьогодні не впізнає себе.

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Мої звернення перших тижнів, – я себе там навіть не впізнаю . Це обличчя, спотворене агресією, цей острах моторошний. Зла, зла жінка, та це я. Але я писала кожне своє звернення під бомбардуванням. Ось це найстрашніше звернення, я записала, коли Київ бомбили. Як було страшно, як було страшно, Господи! – ділиться телеведуча.

Єфросініна зізнається, що дозволяє собі слабкість, і це теж своєрідна терапія приймати свої емоції, хоч би якими вони були.

Друге правило, яке я собі дозволяю, це залишитися віч-на-віч зі своєю слабкістю... Мені все одно, що я там себе не впізнаю, і що сама у себе викликаю жах. Сьогодні я просякнута, отруєна цією агресією . Мені хочеться вирвати її із себе, так погано фізіологічно. Але я собі це дозволяю, я стала дозволяти собі бути тією, якою я сьогодні, і мені не соромно, – каже вона.

Маша Єфросініна розповіла, яку стратегію для емоційної стабільності обрала для себе і як вона працює. Її основа – у чіткому визначенні власної позиції, ретельному виборі оточення та намірі подавати позитивний приклад підтримки іншим.

Якщо ти збудував собі курс, що ти оточуєш себе лише добрими людьми: корисливих, підлих, лицемірних, зрадників ти викреслюєш без пояснень. Твоя риторика незмінно спрямована на те, що треба думати про гігієну власної душі і показувати це. Важливо надавати приклад, – розповіла Єфросініна.

Телеведуча згадала, як пережила досвід негативних емоцій у період окупації росією Криму. На її думку, весь негатив – явище тимчасове, що неминуче проходить.

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Меншою мірою я це вже пережила у 2014 році, коли я стала активно критикувати анексію Криму, та мій рідний Крим на мене наїжачився . Мене відкрито звинувачували у чому завгодно. Але сьогодні 2022 рік і все це можна пройти, – переконана Маша Єфросініна.

Раніше Маша Єфросініна показала, як екс-холостяк Іраклі Макацарія допомагає українцям у Грузії.