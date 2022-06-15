Мати "голубки миру" Тодоренко публічно звернулася до дочки: Одеська сім'я чекає на тебе

14 червня Регіні Тодоренко виповнилося 32 роки. Мама телеведучої публічно привітала її в Instagram, попри те, що донька мовчить про війну в Україні

Мати Регіни Тодоренко привітала її з днем народження / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Одеситка Регіна Тодоренко мовчить про війну, яку РФ розв'язала в Україні. Поки в нашій країні гинуть люди та руйнується вся інфраструктура, Тодоренко обговорює з фанатами вбрання та майбутні пологи.

Нещодавно Регіна випустила пісню з досить двозначним текстом, де нібито прощається з рідними: "Не чекай мене, мам, сьогодні не повернуся додому" і "Не дзвони мені, тату, дочка твоя стала іншою".

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Але, здається, сім'я підтримує мовчазну позицію ведучої. Мама Регіни, Ірина Тодоренко, привітала доньку у Instagram і написала, що сім'я чекаєте її в Одесі.

З Днем народження, наша улюблена ластівко, наша унікальна донько! Будь нам здорова, щаслива та кохана! Нехай оточують тебе гідні люди, нових цікавих ідей та творчих проєктів! Нехай кожен день твого нового року приносить гармонію у душі та позитивні емоції! Наша Одеська сім'я любить, чекає та завжди пишається тобою! Ти наш найсвітліший промінчик світла!

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що рідні та деякі друзі Тодоренко з початку війни перебували в Одесі, про що вона сама розповідала у своєму Instagram. Але телеведуча так і не наважилася засудити путіністів за напад на свою Батьківщину.