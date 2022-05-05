MELOVIN різко засудив Наталю Могилевську через мову: Наташо, що ти пила?

Співак MELOVIN в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" прокоментував скандальні висловлювання Наталії Могилевської з приводу мови та зізнався, що за час війни став русофобом

Меловін різко висловився про Могилевську / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

MELOVIN народився в Одесі і звик спілкуватися з рідними та друзями російською. Але каже, що дуже хоче вивчити українську мову ідеально – говорити без помилок та русизмів. Його справді дивує той факт, що деякі українці досі не розуміють, наскільки важливо зараз відмовитись від російської мови.

В інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" музикант засудив свою колегу Наталю Могилевську після того, як вона запропонувала зробити в Україні кілька офіційних мов.

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Навіщо стільки людей у ​​нас помирають за свою мову, за свою землю, за свої кордони? А мова – це великий кордон України. Давай пофантазуємо: ми сидимо з тобою у Франції, ми такі французи. Ось скажи мені, ти хочеш, щоб у нас була мова ще якась інша, і щоб вона була офіційна, як говорила Наталя Могилевська? Ну це ж взагалі п**дець. Я не знаю, як це можна перекрутити у голові, щоб озвучити взагалі під час війни. І не лише під час війни думку про те, що в Україні має бути друга державна мова. Мова агресора, який напав на нашу країну. Наташо, що ти пила? – заявив MELOVIN.

Співак зізнається, що після нападу РФ на нашу країну, як і багато українців, він став агресивно та вороже налаштований до російської. Наприклад, після приїзду до Львова музикант став інакше сприймати людей, які там розмовляють російською.

Я не маю до них жодних претензій, вони українці, вони всі побратими. Але коли я чув російську мову, мені ставало страшно, страшно, жахливо всередині. Тому що це як тригер підсвідомості: той, хто зараз вбиває моїх колег, друзів, людей на передовій – це Московія, російською. І тепер я зовсім не розумію фрази "яка різниця, якою мовою говорить". Велика різниця! – сказав артист.

Раніше Анатолій Анатолій закликав Тодоренко повернути паспорт.