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Мі-мі-мі дня: син Монатыка станцював під трек тата (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
16 грудня, 13:25
В закладинки
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У Діми Монатіка дуже теплі та довірливі стосунки з дітьми. Тож не дивно, що старший хлопчик навіть казав, що в майбутньому хоче бути, як тато
Монатік активно показує у Мережі фото та відео своїх синів.
Монатік активно показує у Мережі фото та відео своїх синів. / Фото: instagram.com/monatik_official

Останнім часом Монатік все частіше тішить своїх шанувальників сімейними фото: то публікує кумедні світлини з синами – Данилом та Платоном, то ділиться романтичними кадрами з коханою дружиною Ірою.

Фани неодноразово наголошували, що хлопчики – копія тата! Ймовірно, йдеться не лише про зовнішні подібності, а й про артистичні здібност!

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Цього разу Монатік показав у Мережі, як його молодший син Платон влаштував запальний танець. Хлопчик настільки сміливо крутив бердами під ритм пісні, що його зірковий тато не зміг це не оцінити.

До речі, Платон виконав танець під трек MONATIK та JOMO – "Зажигай".

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Тепер точно зрозуміло, звідки рядки: "бёдра двигаются бодро". Всім гарного дня!, – підписав допис артист.

На ролику видно, що згодом до Платона приєднався і його старший брат Данило.

Судячи з відео, співак разом з синами відвідали захід, на якому танцювали діти. Сімейка оцінювала виступи маленьких учасників з верхніх місць у спортзалі.

Фоловерів настільки захопило відео з дітьми артиста, що вони одразу засипали Монатіка безліччю компліментами. Зокрема, прокоментувала допис і його дружина:

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  • Ох, вже ці спадкоємці.
  • Гени, вони такі.
  • Кров таткова.
  • Це клас. Талант у крові у хлопця.
  • Хореографія, пластика топчик, без прекрас.
  • Такі ж будуть стрибунці як тато. Міні Монатіки.
  • Ще трошки i побачимо на сценi тріо Монатіків. Це буде круто. Молодці малеча.
Фото: instagram/monatik_official

Коротко про артиста

Дмитро Монатік навчався на юриста, однак вирішив будувати пісенну кар'єру. Із 2014 року артист п'ять разів отримав премії M1 Music Awards, двічі – премію YUNA та премію "Телетріумф". Також він був нагороджений у двох номінаціях Elle Digital Awards, і виграв в одній з номінацій "VIVA! Найкрасивіші".

Про особисте життя відомо не багато. Він одружений із Іриною Монатік. Подружжя виховує двох синів – шестирічного Данила та чотирічного Платона.

Монатік зі сім'єю у ліфті.
Монатік зі сім'єю у ліфті. / Фото: instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, цьогоріч президент України Володимир Зеленський нагородив співака званням Заслужений артист України.

Також нещодавно, артист пригадав, як торгувався з Світланою Лободою за трек "40 градусов". До речі,композицію написав для зірки саме Дмитро Монатік.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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