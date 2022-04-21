Це вибуховий хіт! Dj Tapolsky записав трек з Олексієм Арестовичем

Український діджей Анатолій Тапольський вирішив використати у треці заспокійливий голос Олексія Арестовича, який ми чуємо щодня

Dj Tapolsky порадував новою роботою / Фото: Колаж: Сьогодні

Анатолий Тапольский, як і Тарас Тополя та інші українські зірки, захищає країну у складі ЗСУ. Втім, він знайшов вільний час і записав новий трек...з голосом Арестовича! Композиція називається "Відбій тривоги".

Музикант надихнувся заспокійливими фразами радника очільника Офісу президента України. Тож у синглі звучать відомі кожному українцю фрази: "Увага, відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя", а також "Все буде добре".

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У Facebook Dj Tapolsky пояснив, що всі кошти від прослуховування треку підуть на допомогу українській армії.

Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек "Вiдбiй тривоги" з Олексієм Арестовичем. Всі гроші від прослуховування підуть до одного з підрозділів 72-ї бригади, – написав діджей.

Користувачі Мережі вже оцінили реліз свого кумира:

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Клас, але мало. Потрібно окремий трек – двогодинну версію. Разів 10 переслухав.

Скріншот YouTube

Слава Україні! Дружина розплакалася і попросила передати, що трек добрий, але сумний.

Скріншот YouTube

Як же мені повезло, що я українець.

Скріншот YouTube

Як же я вже давно чекав від вас Анатолію чогось подібного. Творіть побільше. Слава Україні!

Скріншот YouTube

Dj Tapolsky (Анатолій Топольський) — український діджей, який грає drum-n-bass. Музиканту 45 років. Він родом з Богуслава Київської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про Олексія Арестовича та пояснювали, чому він став новим крашем українок.