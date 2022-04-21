Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Спірс затримали

Ремікс Мадонни

Галкін vs росЗМІ

Кравіц і Татум

Хіт Пономарьова

Заповіт Рурка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Це вибуховий хіт! Dj Tapolsky записав трек з Олексієм Арестовичем

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 квітня, 19:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український діджей Анатолій Тапольський вирішив використати у треці заспокійливий голос Олексія Арестовича, який ми чуємо щодня
Dj Tapolsky порадував новою роботою
Dj Tapolsky порадував новою роботою / Фото: Колаж: Сьогодні

Анатолий Тапольский, як і Тарас Тополя та інші українські зірки, захищає країну у складі ЗСУ. Втім, він знайшов вільний час і записав новий трек...з голосом Арестовича! Композиція називається "Відбій тривоги".

Музикант надихнувся заспокійливими фразами радника очільника Офісу президента України. Тож у синглі звучать відомі кожному українцю фрази: "Увага, відбій повітряної тривоги. Можете повертатися до нормального життя", а також "Все буде добре".

Реклама

У Facebook Dj Tapolsky пояснив, що всі кошти від прослуховування треку підуть на допомогу українській армії.

Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек "Вiдбiй тривоги" з Олексієм Арестовичем. Всі гроші від прослуховування підуть до одного з підрозділів 72-ї бригади, – написав діджей.

Користувачі Мережі вже оцінили реліз свого кумира:

Реклама
  • Клас, але мало. Потрібно окремий трек – двогодинну версію. Разів 10 переслухав.
Скріншот YouTube
  • Слава Україні! Дружина розплакалася і попросила передати, що трек добрий, але сумний.
Скріншот YouTube
  • Як же мені повезло, що я українець.
Скріншот YouTube
  • Як же я вже давно чекав від вас Анатолію чогось подібного. Творіть побільше. Слава Україні!
Скріншот YouTube

Dj Tapolsky (Анатолій Топольський) — український діджей, який грає drum-n-bass. Музиканту 45 років. Він родом з Богуслава Київської області.

Нагадаємо, раніше ми писали про Олексія Арестовича та пояснювали, чому він став новим крашем українок.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти