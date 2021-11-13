Міс Україна 2021 може не потрапити на Міс Світу в Пуерто-Ріко: у чому проблема та хто її замінить

Організатори конкурсу "Міс Україна 2021" звернулися до Генерального Консулу посольства США в Україні з проханням допомогти вирішити візове питання та надати можливість Олександрі вирушити до Пуерто-Ріко.
Пуерто-Ріко є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Верховна влада Пуерто-Ріко належить Конгресу США, але територія має систему самоврядування.
Офіційне звернення до Генерального Консулу було опубліковано також і на сторінці "Міс Україна" у Instagram.
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Як нам повідомили у прес-службі конкурсу, у комітету "Міс Україна" було надто мало часу на збір документів, оскільки Олександра Яремчук здобула перемогу у конкурсі 22 жовтня, а вилітати у Пуерто-Ріко на "Міс Світу" їй потрібно вже 19 листопада.
Ми подали весь пакет документів 26 жовтня і досі не отримали дати співбесіди. Консульство працює у особливому режимі у зв'язку з карантинними обмеженнями. Ми два тижні не можемо отримати жодної інформації про дату співбесіди Олександри. Оскільки початок міжнародного конкурсу "Міс Світу 2021" у Пуерто-Ріко 21 листопада, то шанси залагодити питання з американською візою дуже малі", – пояснила у коментарі "Сьогодні" голова PR-служби конкурсу "Міс Україна 2021" Іванна Лесик.
Що робити та хто може замінити Олександру?
Як нам повідомили у прес-службі конкурсу, оргкомітет "Міс Україна" написав офіційний лист оргкомітету "Міс Світу" з проханням дозволити представляти Україну, у разі неотримання візи Олександрою Яремчук, Miss Ukraine International Ользі Шамрай.
Але чому не Віце-міс Україна?
У разі виникнення проблем із переможницею на конкурсі "Міс Світу" країну отримує право представити Віце-міс України. Цього року титул Віце-міс здобула Луїза Філатова, однак і у неї, як нам повідомили у прес-службі конкурсу, також немає американської візи.
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