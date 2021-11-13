Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація

Весілля Гілтон

Злата до та після

Розлучення Dzidzio

Пісня Меладзе

Шоу "Маска". Сезон 2

Покупки зірок
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Міс Україна 2021 може не потрапити на Міс Світу в Пуерто-Ріко: у чому проблема та хто її замінить

Ексклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
13 листопада, 07:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Переможниця конкурсу "Міс Україна 2021", 22-річна Олександра Яремчук, зіткнулася з труднощами під час отримання американської візи
"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук може не потрапити на "Міс Світу 2021"
"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук може не потрапити на "Міс Світу 2021" / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Організатори конкурсу "Міс Україна 2021" звернулися до Генерального Консулу посольства США в Україні з проханням допомогти вирішити візове питання та надати можливість Олександрі вирушити до Пуерто-Ріко.

Пуерто-Ріко є залежною від США територією зі статусом "неінкорпорованої організованої території". Верховна влада Пуерто-Ріко належить Конгресу США, але територія має систему самоврядування.

Реклама

Офіційне звернення до Генерального Консулу було опубліковано також і на сторінці "Міс Україна" у Instagram.

Як нам повідомили у прес-службі конкурсу, у комітету "Міс Україна" було надто мало часу на збір документів, оскільки Олександра Яремчук здобула перемогу у конкурсі 22 жовтня, а вилітати у Пуерто-Ріко на "Міс Світу" їй потрібно вже 19 листопада.

"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук представить Україну на "Міс світу" у Пуерто-Ріко
"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук представить Україну на "Міс світу" у Пуерто-Ріко / Фото: пресслужба

Реклама

Ми подали весь пакет документів 26 жовтня і досі не отримали дати співбесіди. Консульство працює у особливому режимі у зв'язку з карантинними обмеженнями. Ми два тижні не можемо отримати жодної інформації про дату співбесіди Олександри. Оскільки початок міжнародного конкурсу "Міс Світу 2021" у Пуерто-Ріко 21 листопада, то шанси залагодити питання з американською візою дуже малі", – пояснила у коментарі "Сьогодні" голова PR-служби конкурсу "Міс Україна 2021" Іванна Лесик.

Що робити та хто може замінити Олександру?

Як нам повідомили у прес-службі конкурсу, оргкомітет "Міс Україна" написав офіційний лист оргкомітету "Міс Світу" з проханням дозволити представляти Україну, у разі неотримання візи Олександрою Яремчук, Miss Ukraine International Ользі Шамрай.

Ольга Шамрай може поїхати на "Міс Світу" замість Олександри Яремчук
Ольга Шамрай може поїхати на "Міс Світу" замість Олександри Яремчук / Фото: instagram.com/olya_shamrai

Але чому не Віце-міс Україна?

У разі виникнення проблем із переможницею на конкурсі "Міс Світу" країну отримує право представити Віце-міс України. Цього року титул Віце-міс здобула Луїза Філатова, однак і у неї, як нам повідомили у прес-службі конкурсу, також немає американської візи.

Реклама

"Віце-міс України 2021" Луїзи Філатової теж не має візу США
"Віце-міс України 2021" Луїзи Філатової теж не має візу США / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Ще новини на тему:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Цитата дня

Ми мали конфлікт з однією дуже впливовою людиною в Одесі. Стався інцидент

Світлана Лобода українська співачка
Відверті коментарі зірки
Вона сказала "ТАК"
Крістен Стюарт & Ділан Майєр
Як це було?
Сольник зірки
Олег Вінник
25 листопада / 19:00
Головні концерти листопада
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні
Скільки коштує житло у стилі Керрі
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue напередодні грудневої прем'єри
Розкішні фотки у стилі Керрі
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти