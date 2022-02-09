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Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в ДТП: разбила Мерседес почти за 2 миллиона гривен

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 16:33
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Анна Неплях уже во второй раз попала в ДТП на своем новеньком автомобиле. К счастью, Мисс Украина Вселенная не пострадала, а иномарка осталась без части бампера
Анна Неплях разбила свое дорогостоящее авто
Анна Неплях разбила свое дорогостоящее авто / Фото: instagram.com/neplyah/

Анна Неплях, которая недавно заставила понервничать поклонников в соблазнительном образе, на этот раз действительно испугала своих подписчиков.

В своем Instagram-аккаунте модель рассказала, что попала в небольшое ДТП и разбила свой красный Mersedes.

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Это какой-то кошмар. Я даже не знаю, как это описать. Я просто разворачивалась, просто заехала на въезд и сорвала бампер, – рассказала поклонникам Неплях.

Скриншот – instagram.com/neplyah

Подробности случившегося Анна рассказала пока ждала эвакуатор, чтобы довезти машину до СТО. Неплях решила, что следующий ее автомобиль будет высоким и пошутила, что ее будущему молодому человеку придется быть готовым к таким курьезам.

Скриншот – instagram.com/neplyah

Также Мисс Украина Вселенная призналась, что довольно легко переносит подобные ситуации и всегда смотрит на них с позитивной стороны.

Сижу, улыбаюсь, ведь когда бы я еще покаталась на такой большой машине эвакуатора, – пошутила модель в Instastories.

Скриншот – instagram.com/neplyah

Напомним, что это уже не первый раз, когда Мисс Украина Вселенная попадает в небольшое ДТП на своем красном "мерседесе". Несколькими месяцами ранее у нее уже был неприятный инцидент на дороге – Неплях не рассчитала тормозной путь и ударила впереди стоящий автомобиль.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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