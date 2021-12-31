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Молоді та щасливі: Ольга Сумська показала, як 25 років тому відзначала Новий рік із чоловіком (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
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31 грудня, 12:10
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Напередодні Нового року відома українська акторка згадала, як вони з Віталієм Борисюком зустрічали Новий рік у свекрухи
Актриса показала рідкісні сімейні фото
Актриса показала рідкісні сімейні фото / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська, яка розповіла, чому іноземні режисери упереджено ставляться до українців, упевнена, що зустрічати зимові свята потрібно обов'язково із сім'єю. Святкування Нового року з рідними для неї вже вважається традицією, яка розпочалася багато років тому.

В останній день цього року артистка порадувала шанувальників архівними фотографіями, на яких зображена сама Ольга, її чоловік, також свекруха та маленька донька Антоніна.

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Новий рік 25 років тому…❤️ Приємно згадувати… Стіл накритий Віталіковою мамою, Оленою Петрівною, – згадала знаменитість.

За словами Сумської, зі свекрухою у неї були чудові стосунки. Вони часто готували разом, і акторка переймала різні кулінарні секрети.

Яка ж була господиня! Я багато чого у свекрухи навчилася. Щасливі роки. Люблю ці фотографії… Усіх із Прийдешнім, – поділилася Ольга.

У відповідь підписники написали багато побажань:

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Скріншот: Instagram

Ольга Сумська любить іноді заглядати у сімейний альбом та ділитися з фанатами архівними знімками. Нещодавно вона показала, як виглядала у студентські роки.

Марина Григоренко
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