MONATIK розповів, що приховує від дітей: "Їм краще цього не бачити"

Як і всі українці, артист намагається тримати себе в руках, але часто емоції від жаху, що відбувається в Україні, зашкалюють. MONATIK зізнався, що контролює себе заради дітей

MONATIK розповів про свій психічний стан та зізнався, як приховує його від синів / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK вірить, що зараз головне, щоб кожен був зайнятий чимось, що наблизить Україну до перемоги. Кожна людина важлива – будь вона інформаційним "воїном" у Мережі, волонтером або кухарем, який готує їжу для простих українців та відважних воїнів ЗСУ.

Артисти теж допомагають на своєму фронті – вони виступають на благодійних концертах, де збирають великі суми на допомогу Україні. MONATIK – один із таких українських артистів.

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Вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ співак дав інтерв'ю. Програмі "Зірковий шлях" він зізнався, що не завжди вдається приховувати справжні емоції та переживання.

Якщо ви думаєте, що я дуже твердо тримаюся, то я тихенько щоб ніхто не бачив, теж дуже часто ламаюсь. Але намагаюся дуже швидко зібратись. Бо я знаю, що на мене дивляться діти, і їм краще цього не бачити. Хоча вони це розуміють, розуміють, що таке війна дуже чітко, – розповів артист.

За словами артиста, вони з дружиною пояснювали синам, що таке війна і чому сім'я не може поки що повернутися до України.

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У MONATIK та його дружини Ірини двоє синів – Платон та Данило.

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