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MONATIK розповів, що приховує від дітей: "Їм краще цього не бачити"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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17 червня, 16:10
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Як і всі українці, артист намагається тримати себе в руках, але часто емоції від жаху, що відбувається в Україні, зашкалюють. MONATIK зізнався, що контролює себе заради дітей
MONATIK розповів про свій психічний стан та зізнався, як приховує його від синів
MONATIK розповів про свій психічний стан та зізнався, як приховує його від синів / Фото: instagram.com/monatik_official

MONATIK вірить, що зараз головне, щоб кожен був зайнятий чимось, що наблизить Україну до перемоги. Кожна людина важлива – будь вона інформаційним "воїном" у Мережі, волонтером або кухарем, який готує їжу для простих українців та відважних воїнів ЗСУ.

Артисти теж допомагають на своєму фронті – вони виступають на благодійних концертах, де збирають великі суми на допомогу Україні. MONATIK – один із таких українських артистів.

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Вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ співак дав інтерв'ю. Програмі "Зірковий шлях" він зізнався, що не завжди вдається приховувати справжні емоції та переживання.

Якщо ви думаєте, що я дуже твердо тримаюся, то я тихенько щоб ніхто не бачив, теж дуже часто ламаюсь. Але намагаюся дуже швидко зібратись. Бо я знаю, що на мене дивляться діти, і їм краще цього не бачити. Хоча вони це розуміють, розуміють, що таке війна дуже чітко, – розповів артист.

За словами артиста, вони з дружиною пояснювали синам, що таке війна і чому сім'я не може поки що повернутися до України.

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У MONATIK та його дружини Ірини двоє синів – Платон та Данило.

Раніше Оля Полякова розповіла, де вчитиметься її старша дочка Маша.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

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