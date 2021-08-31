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The Hardkiss вразили фанатів драйвовим кліпом на трек 7 вітрів – відео

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
31 серпня, 15:54
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Популярний український гурт представив нове музичне відео на пісню "7 вітрів" з нового альбому. Як і сам трек, кліп вийшов дуже драйвовим
The Hardkiss випустили кліп на пісню "7 вітрів"
The Hardkiss випустили кліп на пісню "7 вітрів" / Фото: пресслужба

У яскраве музичне відео гурту The Hardkiss увійшли кадри їхнього виступу на Atlas Weekend в Києві, а також були відзняті ефектні сцени на аеродромі та в кабіні пілота. Композиція "7 вітрів" увійшла в новий альбом "Жива і не залізна", який гурт представив 21 травня.

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Кліп, опублікований на YouTube-каналі The Hardkiss ідеально передає атмосферу треку. За словами фронтвумен гурту, Юлії Саніної, це одна з найбільш драйвових пісень альбому.

Тому ми й вирішили проілюструвати її найяскравішими й найхаризматичнішими кадрами нашого виступу на фестивалі Atlas Weekend. Ця пісня цілком може стати гімном усіх, хто живе в активному ритмі. Під неї чудово бігати вранці, займатися у спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом… Літаки та вертольоти, як символ швидкості й руху, дуже добре доповнили історію. Що стосується велосипеда у кліпі — це ідея Вала. Я б сама навряд чи додумалася в складному сценічному образі добиратися на велосипеді на свій концерт, – сказала Юлія Саніна.

Артисти також анонсували ювілейне шоу "Десять", яке відбудеться 18 червня 2022 року в Києві на НСК "Олімпійський".

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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