Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Греммі-2022

Go_A в Італії

Хоск з нами

Скандал з Линів

Вакарчук в Одесі

Дім Харчишина
СЬОГОДНІ Зірки Українські

На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України: Потап відповів пропагандисту Красовському на його спіч на підтримку вбивць українців

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 квітня, 14:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Потап вирішив висловити все, що думає про пропагандиста Артема Красовського
Потап відповів Антону Красовському
Потап відповів Антону Красовському / Фото: скриншот

Більше місяця в Україні йде війна , яку розпочала Росія проти українського народу Кожен зараз веде боротьбу своєму фронті. Артисти – хто у ЗСУ та теробороні, а хто на інформаційному полі. Потап з першого дня у своїх соцмережах говорить про російську агресію та показує наслідки "російського світу".

Також український репер відповідає путіністам та робить це в оригінальній формі. Нещодавно відповів у віршах Сергію Безрукову , який підтримує російську агресію, а тепер не зміг промовчати після слова пропагандиста Антона Красовскового, що він вірить у перемогу російської армії

Реклама

Антошка Антошка
ВиЧ разьедает мозг ваш понемножку
А мародерам и убийцам из России Вашей
Скатертью дорожка

Антошка ты сам уже герой минувших дней
Как твой Верховный лидер
Ты теперь Верховный гей

Мы знаем что тебя не будут мучать
Убийсвта в Ирпене и Буче
Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон
Антошка ты такой Антон

Если насильники -твои герои
То я за дни твои Антошенька спокоен
В России всегда знали до конца
Каково гею бы снискать конца

Антошка на твоей могиле
Споём мы дружно гимн Украины
Станцуем вместе и не раз
Ведь ты не гей ты чистый пидарас
СЛАВА УКРАЇНІ!

Раніше Потап відповів Ользі Бузовій, яка вирішила критикувати українських артистів за їхню "русофобію"

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За лаштунками в Бірмінгемі
Як вам фото Джамали із зіркою зі Spice Girls Еммою Лі Бантон?
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти