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На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины: Потап ответил пропагандисту Красовскому на его спич в поддержку убийц украинцев

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 14:09
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Потап решил высказать все, что думает о пропагандисте Артеме Красовском
Потап ответил Антону Красовскому
Потап ответил Антону Красовскому / Фото: скриншот

Больше месяца в Украине идет война, которую начала Россия против украинского народа. Каждый сейчас ведет борьбу на своем фронте. Артисты – кто в ВСУ и теробороне, а кто на информационном поле. Потап с первого дня в своих соцсетях говорит о российской агрессии и показывает последствия "русского мира".

Также украинский рэпер отвечает путинистам и делает это в оригинальной форме. Недавно ответил в стихах Сергею Безрукову, поддерживающему российскую агрессию, а теперь не смог промолчать после слова пропагандиста Антона Красовскового, что он верит в победу российской армии.

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Антошка Антошка
ВиЧ разьедает мозг ваш понемножку
А мародерам и убийцам из России Вашей
Скатертью дорожка

Антошка ты сам уже герой минувших дней
Как твой Верховный лидер
Ты теперь Верховный гей

Мы знаем что тебя не будут мучать
Убийсвта в Ирпене и Буче
Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон
Антошка ты такой Антон

Если насильники -твои герои
То я за дни твои Антошенька спокоен
В России всегда знали до конца
Каково гею бы снискать конца

Антошка на твоей могиле
Споём мы дружно гимн Украины
Станцуем вместе и не раз
Ведь ты не гей ты чистый пидарас
СЛАВА УКРАЇНІ!

Ранее Потап ответил Ольге Бузовой, которая решила критиковать украинских артистов за их "русофобию".

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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