На твоей могиле споем мы дружно гимн Украины: Потап ответил пропагандисту Красовскому на его спич в поддержку убийц украинцев

Потап решил высказать все, что думает о пропагандисте Артеме Красовском

Потап ответил Антону Красовскому / Фото: скриншот

Больше месяца в Украине идет война, которую начала Россия против украинского народа. Каждый сейчас ведет борьбу на своем фронте. Артисты – кто в ВСУ и теробороне, а кто на информационном поле. Потап с первого дня в своих соцсетях говорит о российской агрессии и показывает последствия "русского мира".

Также украинский рэпер отвечает путинистам и делает это в оригинальной форме. Недавно ответил в стихах Сергею Безрукову, поддерживающему российскую агрессию, а теперь не смог промолчать после слова пропагандиста Антона Красовскового, что он верит в победу российской армии.

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Антошка Антошка

ВиЧ разьедает мозг ваш понемножку

А мародерам и убийцам из России Вашей

Скатертью дорожка



Антошка ты сам уже герой минувших дней

Как твой Верховный лидер

Ты теперь Верховный гей



Мы знаем что тебя не будут мучать

Убийсвта в Ирпене и Буче

Не выносимо тебе знать что украинский наш Херсон

Антошка ты такой Антон



Если насильники -твои герои

То я за дни твои Антошенька спокоен

В России всегда знали до конца

Каково гею бы снискать конца



Антошка на твоей могиле

Споём мы дружно гимн Украины

Станцуем вместе и не раз

Ведь ты не гей ты чистый пидарас

СЛАВА УКРАЇНІ!

Ранее Потап ответил Ольге Бузовой, которая решила критиковать украинских артистов за их "русофобию".

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