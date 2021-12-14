Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Зашквар Ломаченка 💡 Велике оновлення мереж 🎄 Готуємося до Нового року

YUNA 2022

Син Мадонни

Слава VS Віка

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска". Сезон 2

Листівка Кембриджів
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Надія Мейхер згадала, як проміняла оперу на ВІА Гру: У 18 років доля розпорядилася інакше

Ексклюзив
Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 21:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка стала відомою завдяки участі у популярному тріо 2000-х. Однак нещодавно вона почала працювати у кардинально іншому жанрі, чим дуже здивувала фанів
Надія Мейхер розповіла про кар'єру оперної співачки.
Надія Мейхер розповіла про кар'єру оперної співачки. / Фото: instagram.com/nadyameiher, Скріншот з YouTube

Влітку 2021 року Надія Мейхер, яка зізналась, що не любить відпочивати в Україні, дебютувала в опері-містерії "Кармен". Там артистка виконала головну роль.

Настільки кардинальна зміна жанру здивувала шанувальників зірки, адже її довгі роки асоціювали з поп-колективом. Втім, Мейхер зізналась, що передумови до такого жанру були ще понад 20 років тому.

Реклама

Передумови були ще 25 років тому. Років у 18 я проходила прослуховування у викладача з вокалу, яка сказала, що мені треба співати оперу. Але тоді доля розпорядилася інакше, і мій внутрішній стан на той момент також був трохи іншим, — розповіла Надя.

Надія Мейхер дебютувала в опері-містерії.
Надія Мейхер дебютувала в опері-містерії. / Фото: пресслужба

Проте коли співачці були близько 23 років, вона почала захоплюватися творчістю Марії Каллас (одна з найбільших оперних співачок ХХ століття, – Ред.). За словами Мейхер, також вона почала "потихеньку займатися академічним вокалом, який став виходити навіть краще, ніж естрадний".

Артистка зауважила, що було дуже багато знаків і передумов, до того, що їй час серйозно зайнятися оперою. Доки доля нарешті не привела її в "Кармен".

Реклама

Років 10 тому я почала співати у різних проєктах та концертних програмах оперні арії. А півроку тому зустрілася із солістом нашої Національної опери Андрієм Маслаковим – він займається і режисерською діяльністю. Ставить опери, зокрема, "Кармен", — продовжила Надія.

Мейхер пригадала, що Маслаков тоді її не знав, бо довгий час працював у Європі і не був у курсі "ВІА Гри". Проте коли йому одна знайома показала відео, як Надія співає арію "Хабанера" на репетиції танцювального шоу, то Андрію сподобався голос артистки. За словами зірки, тоді "він якраз шукав Кармен, тож усе зійшлося".

Надія вважає, що свій потенціал слід розкривати за повною програмою. Адже життя в нас одне — не хочеться шкодувати потім про щось, чого так і не встигли зробити.

Реклама

В опері я почуваюся, як риба у воді. Знаю, що треба надавати можливості людям, і я їх даю. У багатьох є потенціал, але й страхи. Завдяки соцмережам вони надихаються роботою інших та самі починають щось пробувати. Мені багато хто казав: "Навіщо тобі це потрібно? Це не комерційний продукт". Але я зрозуміла, що треба неодмінно втілювати в реальність усе, що ти хочеш і щиро любиш, – розповіла Мейхер за лаштунками шоу "Хто зверху?" (Новий канал).

До речі, нещодавно новий склад "ВІА Гри" презентував кліп на пісню "Манекен". Гаряча прем'єра відбулася 8 грудня на офіційному YouTube-каналі гурту.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти