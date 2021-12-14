Надія Мейхер згадала, як проміняла оперу на ВІА Гру: У 18 років доля розпорядилася інакше

Співачка стала відомою завдяки участі у популярному тріо 2000-х. Однак нещодавно вона почала працювати у кардинально іншому жанрі, чим дуже здивувала фанів

Надія Мейхер розповіла про кар'єру оперної співачки. / Фото: instagram.com/nadyameiher, Скріншот з YouTube

Влітку 2021 року Надія Мейхер, яка зізналась, що не любить відпочивати в Україні, дебютувала в опері-містерії "Кармен". Там артистка виконала головну роль.

Настільки кардинальна зміна жанру здивувала шанувальників зірки, адже її довгі роки асоціювали з поп-колективом. Втім, Мейхер зізналась, що передумови до такого жанру були ще понад 20 років тому.

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Передумови були ще 25 років тому. Років у 18 я проходила прослуховування у викладача з вокалу, яка сказала, що мені треба співати оперу. Але тоді доля розпорядилася інакше, і мій внутрішній стан на той момент також був трохи іншим, — розповіла Надя.

Надія Мейхер дебютувала в опері-містерії. / Фото: пресслужба

Проте коли співачці були близько 23 років, вона почала захоплюватися творчістю Марії Каллас (одна з найбільших оперних співачок ХХ століття, – Ред.). За словами Мейхер, також вона почала "потихеньку займатися академічним вокалом, який став виходити навіть краще, ніж естрадний".

Артистка зауважила, що було дуже багато знаків і передумов, до того, що їй час серйозно зайнятися оперою. Доки доля нарешті не привела її в "Кармен".

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Років 10 тому я почала співати у різних проєктах та концертних програмах оперні арії. А півроку тому зустрілася із солістом нашої Національної опери Андрієм Маслаковим – він займається і режисерською діяльністю. Ставить опери, зокрема, "Кармен", — продовжила Надія.

Мейхер пригадала, що Маслаков тоді її не знав, бо довгий час працював у Європі і не був у курсі "ВІА Гри". Проте коли йому одна знайома показала відео, як Надія співає арію "Хабанера" на репетиції танцювального шоу, то Андрію сподобався голос артистки. За словами зірки, тоді "він якраз шукав Кармен, тож усе зійшлося".

Надія вважає, що свій потенціал слід розкривати за повною програмою. Адже життя в нас одне — не хочеться шкодувати потім про щось, чого так і не встигли зробити.

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В опері я почуваюся, як риба у воді. Знаю, що треба надавати можливості людям, і я їх даю. У багатьох є потенціал, але й страхи. Завдяки соцмережам вони надихаються роботою інших та самі починають щось пробувати. Мені багато хто казав: "Навіщо тобі це потрібно? Це не комерційний продукт". Але я зрозуміла, що треба неодмінно втілювати в реальність усе, що ти хочеш і щиро любиш, – розповіла Мейхер за лаштунками шоу "Хто зверху?" (Новий канал).

До речі, нещодавно новий склад "ВІА Гри" презентував кліп на пісню "Манекен". Гаряча прем'єра відбулася 8 грудня на офіційному YouTube-каналі гурту.