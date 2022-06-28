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Надя Дорофєєва попри розлучення привітала Дантеса з днем народження. Що побажала колишньому?

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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28 червня, 12:51
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Сьогодні, 28 червня, Володимиру Дантесу виповнилося 34 роки. Новоспечений холостяк отримує сотні повідомлень від зіркових колег. В тому числі і від ексдружини
Надя Дорофєєва привітала Володимира Дантеса із 34-річчям.
Надя Дорофєєва привітала Володимира Дантеса із 34-річчям. / Фото: Колаж: Сьогодні

В двох красунчиків українського шоу-бізнесу сьогодні дні народження. Артем Пивоваров планував святкувати в Америці, але приголомшив шанувальників новиною про скасування участі в турі за океаном. У Володимира Дантеса також напередодні видався непростий день. За правдиві сторіз про обстріл ТЦ у Кременчуці сторінку співака ледь не заблокував Instagram.

В свій 34-ий день народження колишній підопічний продюсерки Наталії Могилевської отримав привітання від Наді Дорофєєвої.

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Володимир Дантес І Надя Дорофєєва за кілька місяців до розлучення
Володимир Дантес І Надя Дорофєєва за кілька місяців до розлучення / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Ексдружина, яка закрутила роман з найкращим другом Володимира, ресторатором Михайлом Кацуріним, однією з перших привітала Дантеса.

Знаю, як багато ти ще зробиш всього крутого. Нехай всі твої мрії здійсняться, – побажала колишньому Надя у своєму Instagram.

Скріншот Instagram/nadyadorofeeva

В той же час Володимир попросив усіх не тішити його подарунками. А краще задонатити у найбільший в Україні фонд допомоги армії.

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Раніше ми розповідали, що Дантес став частіше викладати спільні сторіз з колишньою дружиною Михайла Кацуріна.

Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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