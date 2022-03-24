Лобода лише на 29-й день війни сказала, що Росія напала на Україну

Співачка активно публікувала фото українських міст після обстрілу російської армії, але про країну-агресорку мовчала

Світлана Лобода вперше сказала, що це російські війська вторглися до України / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Але після того, як Світлана Лобода опинилася у списку артистів, яких можуть позбавити звань, вона таки написала, що це Росія напала на Україну. Співачка у себе в Telegram опублікувала посаду та розповіла про перший місяць війни:

"Сьогодні рівно місяць, як російські війська вторглися на територію України. Тисячі вбитих, ні в чому невинних людей, десятки тисяч поранених. Зруйновані наші рідні міста та життя, загинула жахлива кількість дітей. Це не поганий сон і не сценарій у жанрі антиутопії – це реальність, з якою неможливо змиритися".

/ Фото: Telegram

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Співачка подякувала українським захисникам, які щодня дають відсіч російській армії:

"Українські воїни, прості люди, кожен, хто грудьми стоїть за Україну щодня, ціною власних життів, доводить, що Україна не здасться ніколи і її не зламає жодна армія у світі! Низький уклін нашим воїнам, нашому народу та нашій Землі!"

Світлана Лобода наголосила, що її рідні нікуди не поїхали з України – тато та бабуся перебувають у селі під Києвом.

Раніше Світлана Лобода розповіла, як посилено допомагає українським біженцям

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