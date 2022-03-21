Застрибнула в останній вагон? LOBODA розповіла, як посилено допомагає українським біженцям

Тепер українська зірка, яка багато років була однією з тих, хто активно виступав у РФ, ділиться зі світом, як вона дбає про українських громадян за кордоном

Світлана Лобода записала відеозвернення / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, після того, як з'явилися статті про несплату податків в Україні та зміну громадянства на мальтійське, співачка LOBODA виправдовувалася, показуючи свій український паспорт. А сьогодні артистка, яку критикують за її любов до РФ (і постійні гастролі навіть у найтемніші часи для країни) та небажання назвати Путіна агресором, записала відео, в якому розповіла про свою допомогу українським біженцям.

На своїй сторінці в інстаграмі Світлана Лобода опублікувала відео, в якому повідомила, що разом із сім'єю відвідує різні точки міграційних служб, волонтерські центри та допомагає людям, які потребують їжі, побутової хімії, медикаментів. Вона допомагає забезпечувати найнеобхіднішим людей, що були змушені покинути свій дім через війну.

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В описі до відео вона вказала, що тепер волонтерить і їй начхати на тих, хто не вважає її патріоткою:

Із самого початку бойових дій мій офіс перекваліфікувався на волонтерський штаб. Я щохвилини надаю всебічну допомогу в їхній роботі й роблю все, що від мене залежить, щоб кожна людина змогла отримати хоча б предмети першої необхідності. Я знаю, що сьогодні все частіше з'являються всілякі "списки", в яких людей знову намагаються поділити за принципом "чи достатньо ти хороший, щоб бути патріотом". Так ось я вам скажу: мені начхати на ваші списки! Рада, що у вас є час цим займатися... а я піду витрачу ще два мільйони гривень на закупівлю памперсів та сумішей для дітей, що вмирають з голоду ! Низький уклін усім, хто сьогодні волонтерить разом зі мною!

Очевидно, артистка згадує про той факт, що в Україні її хочуть позбавити звань, а в Росії їй не потиснуть руку після відео зі сльозами.

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Але не всі сприймають нову заяву Світлани. Так, те, що вона тепер допомагає українцям – похвально, але ж вона, як і раніше, не назвала Путіна винуватцем війни в Україні і до цього стільки років ігнорувала будь-які патріотичні настрої в Україні. Це відео вже називають спробою застрибнути в останній вагон, щоб остаточно не стати ізгоєм на батьківщині.

До речі, сьогодні стало відомо, що Віра Брежнєва разом із донькою рятують українських біженців.

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