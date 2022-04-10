"Не дочекаєтеся!": Тоня Матвієнко спростувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном

Вчора в Мережі з'явилася інформація про те, що одна з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу розпалася

Тоня Матвієнко прокоментувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян разом уже близько 10 років. Тоня має доньку від попередніх стосунків, а в співака – двоє синів від першого шлюбу. Подружжя також виховує спільну дитину – доньку Ніну.

Вчора блогер та стендапер із Дніпра Микола Зирянов в одному з випусків шоу "Леви на джипі", опублікованому в YouTube, проговорився, що Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розлучилися.

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Ця інформація миттєво розлетілася Мережею та ЗМІ, а як аргумент наводяться слова Матвієнко про те, що у них із Мірзояном були деякі проблеми у стосунках.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: прес-служба

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"Сьогодні" звернулися за коментарем до Тони Матвієнко. На запитання, чи правда, що вони з Арсеном Мірзояном розлучилися, дочка народної артистки лаконічно відповіла:

"Не правда. Не дочекаєтеся!"

Тож хейтерам взагалі не варто сподіватися на подібний поворот подій.

Нещодавно Тоня Матвієнко виступила на благодійному концерті у Португалії, куди поїхала разом із мамою та дітьми.

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Ми також писали про зіркові пари, які справді розірвали стосунки – це Дмитро Ступка та Поліна Логунова, а також Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

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