"Не дочекаєтеся!": Тоня Матвієнко спростувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян разом уже близько 10 років. Тоня має доньку від попередніх стосунків, а в співака – двоє синів від першого шлюбу. Подружжя також виховує спільну дитину – доньку Ніну.
Вчора блогер та стендапер із Дніпра Микола Зирянов в одному з випусків шоу "Леви на джипі", опублікованому в YouTube, проговорився, що Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розлучилися.
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Ця інформація миттєво розлетілася Мережею та ЗМІ, а як аргумент наводяться слова Матвієнко про те, що у них із Мірзояном були деякі проблеми у стосунках.
"Сьогодні" звернулися за коментарем до Тони Матвієнко. На запитання, чи правда, що вони з Арсеном Мірзояном розлучилися, дочка народної артистки лаконічно відповіла:
"Не правда. Не дочекаєтеся!"
Тож хейтерам взагалі не варто сподіватися на подібний поворот подій.
Нещодавно Тоня Матвієнко виступила на благодійному концерті у Португалії, куди поїхала разом із мамою та дітьми.
Ми також писали про зіркові пари, які справді розірвали стосунки – це Дмитро Ступка та Поліна Логунова, а також Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.
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