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Не всі задоволені Путіним: Олександр Ткаченко висловився про російських артистів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 березня, 13:11
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За цей час війни Росії проти України багато зірок російського шоубізу зняли маски та показали справжні свої обличчя
Олександр Ткаченко висловився про російських артистів
Олександр Ткаченко висловився про російських артистів / Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Одні підтримують президента-диктатора, а інші – засуджують його режим. В інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловився про опозиційних знаменитостей РФ.

Міністр вважає, що не варто припиняти комунікацію з усіма російськими артистами. Адже серед них є ті, хто засуджує війну в Україні та Путіна.

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Одна справ, коли це державні інституції – театри та музеї, які фінансуються путінським режимом. Інша справа, коли є індивідуальні позиції тих чи інших акторів, журналістів. І я думаю, що якщо вони співмірні з підтримкою України в цей момент, коли люди активно виступають проти цієї війни, не підтримувати з ними зв'язок було б недалекоглядно, – зауважив Ткаченко в інтерв'ю.

Водночас міністр висловив надію, що кількість знаменитостей, які не підтримують путінський режим, збільшуватиметься.

Все таки цей простір залишиться і комунікувати з тими, хто проти війни, хто робить все, щоб допомогти Україні в той чи інший спосіб, я думаю, варто. Таких людей, на жаль, небагато. Це, найімовірніше, поодинокі випадки. Але у мене є надія, що ці випадки будуть розширюватись і тому з ними певний контакт, очевидно, треба підтримувати, – додав Ткаченко.

Раніше ми повідомляли, що актор Станіслав Боклан жорстко "проїхався" по артистах-путіністах.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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