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Не все довольны Путиным: Александр Ткаченко высказался о российских артистах

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 13:11
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За это время войны России против Украины многие звезды российского шоубиза сняли маски и показали настоящие свои лица
Александр Ткаченко высказался о российских артистах
Александр Ткаченко высказался о российских артистах / Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Одни поддерживают президента-диктатора, а другие – осуждают его режим. В интервью Наташе Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказался об оппозиционных знаменитостях РФ.

Министр считает, что не следует прекращать коммуникацию со всеми российскими артистами. Ведь среди них есть те, кто осуждает войну в Украине и Путина.

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Одно дело, когда это государственные институты – театры и музеи, которые финансируются путинским режимом. Другое дело, когда есть личные позиции тех либо других актеров, журналистов. И я думаю, что если они соизмеримы с поддержкой Украины в этот момент, когда люди активно выступают против этой войны, не поддерживать с ними связь было бы недальновидно, – отметил Ткаченко в интервью.

В то же время министр выразил надежду, что количество знаменитостей, не поддерживающих путинский режим, будет увеличиваться.

Все равно это пространство останется и коммуникировать с теми, кто против войны, кто делает все, чтобы помочь Украине тем или иным способом, я думаю, стоит. Таких людей, к сожалению, немного. Это, скорее всего, единичные случаи. Но у меня есть надежда, что эти случаи будут расширяться, и потому с ними определенный контакт, очевидно, нужно поддерживать, – добавил Ткаченко.

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Ранее мы сообщали, что актер Станислав Боклан жестко "проехался" по артистам-путинистам.

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