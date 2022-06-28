Неприємний подарунок на день народження! Артем Пивоваров повідомив про скасування туру по США (відео)

Напередодні свого 31-річчя співак засмутив фанатів новиною. Музикант не візьме участі у благодійному турі українських зірок в Америці

Артем Пивоваров повідомив про відміну туру США

Сьогодні, 28 червня, Артем Пивоваров святкує свій день народження – йому виповнюється 31 рік. Поки хіт музиканта та Наді Дорофєвої "Думи" підкорює Мережу, співак їздить Європою з благодійними концертами на підтримку України.

З 28 червня по 8 липня співак мав зустрітися зі своїми шанувальниками у США. Проте напередодні свого дня народження Пивоваров повідомив у своєму Instagram, що не братиме участі у заході.

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На жаль, змушений звернутися до вас із невтішними новинами! Благодійний тур Америкою відбудеться без нашої участі, але не з нашої провини. Радимо вам підтримати нашу країну на цьому заході. Ми обов'язково приїдемо до вас із сольним туром, – повідомив фанатам музикант.

Що спричинило скасування виступів, Пивоваров поки не поспішає розповідати шанувальникам. Інші учасники благодійної акції теж не коментують ситуацію, що склалася з колегою.

Нагадаємо, що окрім виконавця в рамках туру очікуються виступи Івана Дорна, Onuka та The Hardkiss.

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Раніше українська співачка Alyosha у соціальних мережах посварилася з шанувальницею через виступ на гей-параді у Нью-Йорку.