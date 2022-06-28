Неприємний подарунок на день народження! Артем Пивоваров повідомив про скасування туру по США (відео)

Сьогодні, 28 червня, Артем Пивоваров святкує свій день народження – йому виповнюється 31 рік. Поки хіт музиканта та Наді Дорофєвої "Думи" підкорює Мережу, співак їздить Європою з благодійними концертами на підтримку України.
З 28 червня по 8 липня співак мав зустрітися зі своїми шанувальниками у США. Проте напередодні свого дня народження Пивоваров повідомив у своєму Instagram, що не братиме участі у заході.
На жаль, змушений звернутися до вас із невтішними новинами! Благодійний тур Америкою відбудеться без нашої участі, але не з нашої провини. Радимо вам підтримати нашу країну на цьому заході. Ми обов'язково приїдемо до вас із сольним туром, – повідомив фанатам музикант.
Що спричинило скасування виступів, Пивоваров поки не поспішає розповідати шанувальникам. Інші учасники благодійної акції теж не коментують ситуацію, що склалася з колегою.
Нагадаємо, що окрім виконавця в рамках туру очікуються виступи Івана Дорна, Onuka та The Hardkiss.
Раніше українська співачка Alyosha у соціальних мережах посварилася з шанувальницею через виступ на гей-параді у Нью-Йорку.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"