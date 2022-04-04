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Незважаючи на зруйновані долі та будинки, Харків живе! Саша Зарицька – про улюблене місто

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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4 квітня, 14:41
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На сторінці в інстаграм артистка дуже емоційно розповіла про Харків, який страждає від російського вторгнення
Солістка групи KAZKA розповіла про місто дитинства - Харків
Солістка групи KAZKA розповіла про місто дитинства - Харків / Фото: instagram.com/kazka.band

Україна зараз – одна велика відкрита рана. Немає слів, щоб описати весь той біль, який переживає кожен українець через російське вторгнення, що вже 40-й день іде на нашій землі. Багато міст перетворилися на руїни, величезна кількість ні в чому не винних людей впала жертвами рашистської жорстокості. Новий пост української співачки Саші Заріцької – нагадування, що колись ми всі жили у мирних та квітучих містах. Але тепер майже кожен населений пункт постраждав від путінської війни.

На сторінці в інстаграм солістка гурту KAZKA опублікувала свої спогади про дитинство у Харкові. Від наступних рядків навертаються сльози:

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"Привіт! Мене звати Саша, і я народилася і виросла у прекрасному Харкові, на вулиці Чернишевська, 78, у самому центрі, поруч із площею Поезії. Які красиві там будинки! Скільки снарядів влучили у них з моменту початку війни?..

У дитинстві разом із сестрою ми страшенно любили ходити в місцеву бібліотеку і читати там комікси! А ще найсправжнісіньким святом для нас було піти в парк ім. Горького на прогулянку, там була наша улюблена піцерія з дуже смачною піцою! Окупанти обстріляли парк із градів не один раз за цю війну, що триває…

Маленькими, коли ми мали кишенькові гроші, разом із сестрою ми також відвідували книгарню BOOKS на вулиці Сумській. Туди нещодавно влучив снаряд…

Навесні у Харкові цвіли магнолії, здається, на вулиці Дарвіна. А коли погода геть була теплою, ми сідали на велики і їхали аж до Саржиного Яру, до джерела.

Мій прекрасний Харків! Місто вільних, талановитих людей! Попри зруйновані долі й будівлі, Харків живе! Ресторанчики готують піцу, люди прибирають вулиці й висаджують крокуси. Бо життя триває! І все буде Україна!"

Ми не маємо сумнівів, що незабаром рашистська орда заплатить за всі свої звірства. А ми всі разом відбудуємо міста. Вічна пам'ять полеглим...

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Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук показав обстріляну Одесу.

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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