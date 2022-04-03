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"Дуже сильно гриміло": Святослав Вакарчук перебуває в обстріляній Одесі

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 квітня, 15:21
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Лідер "Океану Ельзи" розповів, як прокинувся сьогодні вранці від вибухів
Святослав Вакарчук опинився в Одесі під час обстрілу
Святослав Вакарчук опинився в Одесі під час обстрілу / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Вранці 3 квітня окупанти атакували Одесу з повітря. Свідком цього став Святослав Вакарчук, який їздить Україною та активно допомагає волонтерам, військовим та цивільним. Напередодні музикант показав знищений готель, де колись зупинявся із гуртом "Океан Ельзи".

Вакарчук розповів, що прокинувся сьогодні від сильних вибухів. Нагадаємо, що українців просять не публікувати фото та відео з місць обстрілів – не будьте коригувальниками для ворогів!

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Я зараз в Одесі, у центрі міста. За мною ви бачите мішки з піском, барикади. Одеса готова до оборони. А ще позаду великий чорний дим – це наслідки одного з трьох вибухів, які пролунали сьогодні вранці. Власне, від них я прокинувся. 5:30 – 6 ранку, дуже сильно гриміло, потужні вибухи, – розповів Святослав Вакарчук у ролику, який на момент написання цього матеріалу вже видалено.

Раніше фронтмен "ОЕ" відвідав постраждалих від російського вторгнення жінок у Миколаєві. Вакарчук зіграв для них просто у лікарні:

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Днями під час свого візиту до Львова Святослав Вакарчук зустрівся зі своєю прийомною дочкою Діаною. Спільне фото з дівчиною музикант опублікував у своєму Instagram-профілі, а ще розповів, що з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, Діана займається волонтерством та допомагає вимушеним переселенцям.

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Діана Фонарьова – дочка першої дружини Вакарчука Лялі Фонарьової від ексчоловіка, львівського бізнесмена Володимира Тарасюка. До речі, Святослав та Ляля були у шлюбі 20 років, а влітку 2021 року вони повідомили про розлучення.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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