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Несмотря на разрушенные судьбы и здания, Харьков живет! Саша Зарицкая – о любимом городе

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 14:41
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На странице в инстаграм артистка очень эмоционально рассказала о Харькове, страдающем от российского вторжения
Солистка группы KAZKA рассказала о городе детства - Харькове
Солистка группы KAZKA рассказала о городе детства - Харькове / Фото: instagram.com/kazka.band

Украина сейчас – одна большая открытая рана. Нет слов, чтобы описать всю ту боль, которую переживает каждый украинец из-за российского вторжения, что уже 40-й день идет на нашей земле. Многие города превратились в руины, огромное количество ни в чем не повинных людей пали жертвами рашистской жестокости. Новый пост украинской певицы Саши Зарицкой – напоминание, что когда-то мы все жили в мирных и цветущих городах. Но теперь почти каждый населенный пункт пострадал от путинской войны.

На странице в инстаграм солистка группы KAZKA опубликовала свои воспоминания о детстве в Харькове. От следующих строк наворачиваются слезы:

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"Привет! Меня зовут Саша, и я родилась и выросла в прекрасном Харькове, по улице Чернышевская, 78, в самом центре, рядом с площадью Поэзии. Какие красивые там дома! Сколько снарядов попали в них с момента начала войны?

В детстве вместе с сестрой мы очень любили ходить в местную библиотеку и читать там комиксы! А еще самым настоящим праздником для нас было пойти в парк им. Горького на прогулку, там была наша любимая пиццерия с вкусной пиццей! Оккупанты обстреляли парк из градов не раз за эту продолжающуюся войну.

Маленькими, когда у нас были карманные деньги, вместе с сестрой мы также посещали книжный магазин BOOKS на улице Сумской. Туда недавно попал снаряд.

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Весной в Харькове цвели магнолии, кажется, на улице Дарвина. А когда погода была теплой, мы садились на большие и ехали до Саржиного Яра, к источнику.

Мой прекрасный Харьков! Город свободных, талантливых людей! Несмотря на разрушенные судьбы и здания, Харьков живет! Ресторанчики готовят пиццу, люди убирают улицы и высаживают крокусы. Ибо жизнь продолжается! И все будет Украина!"

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У нас нет сомнений, что вскоре рашисткая орда заплатит за все свои зверства. А мы все вместе отстроим города. Вечная память погибшим...

Напомним, ранее Святослав Вакарчук показал обстрелянную Одессу.

К слову, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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