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Ніколи не перестану плакати: зірки шоу-бізнесу згадують Кузьму Скрябіна

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
17 серпня, 16:42
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17 серпня Кузьмі Скрябіну мало виповнитися 53 роки. Сьогодні теплі і трохи сумні повідомлення в соцмережах публікують його зіркові друзі
Могилевська, Білик та інші зірки згадують Андрія Кузьменка в його день народження
Могилевська, Білик та інші зірки згадують Андрія Кузьменка в його день народження / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya, instagram.com/bilyk_iryna

Ми вже писали, що автогонщик і журналіст Олексій Мочанов поділився спогадом про Кузьму Скрябіна в день його народження і розповів його жарт.

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А от Наталя Могилевська написала в Instagram, що ніколи не перестане плакати через втрату друга. Нагадаємо, що разом з Андрієм Наташа декілька років вела програму "Шанс".

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DZIDZIO теж вшанував пам'ять Кузьми коротким відео в соцмережі. "З днем народження тебе, друг. Ти завжди в наших серцях", – написав Михайло Хома.

Ірина Білик опублікувала чорно-білий портрет Андрія Кузьменка і додала підпис: "Гуляли б сьогодні.... 53 було б... Друже, не знав ти, що так буде все... З днем народження!"

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Не забув про пам'ятний день і Олександр Пономарьов, який у себе в Instagram розмістив відео з концерту пам'яті.

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Група Антитіла записала свою версію пісні "Люди як кораблі" кілька років тому. Відтоді музиканти грають її на своїх концертах, вшановуючи пам'ять Кузьми.

"Завжди з нами! Через пісню несемо пам'ять і шану про генія", – йдеться в пості групи Тараса Тополі.

Андрій Кузьменко загинув в ДТП 2 лютого 2015 року. Його джип Toyota на великій швидкості зіткнувся з молоковозом. Від отриманих травм музикант помер на місці.

Нещодавно мама Кузьми Скрябіна звинуватила український лейбл у спробі вкрасти пісні її сина. За її словами, на деякі відео на YouTube-каналі Кузьми почали скаржитися за порушення авторських прав.

Ольга Кузьменко також звернулася до колишніх учасників групи "Скрябін" з питанням, чому вони претендують на авторство пісень, якщо давно покинули колектив.

Слова Ольги Кузьменко власник лейблу Moon Records Андрій Пасічник назвав брехнею і зазначив, що компанія виплачувала сім'ї Кузьми роялті.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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