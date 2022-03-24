Ніколи не воювали одне з одним, а лише разом: артисти "Дизель Студіо" звернулися до білоруських військових

Команда, в якій працює три білоруси, записала відеозвернення до сусідів, військова техніка яких стоїть біля наших кордонів

Актори сподіваються повливати на ситуацію / Фото: Dizelstudio

Українські зірки максимально використовують можливість, щоб на інформаційному полі вплинути на ситуацію: триває війна, яку Путін розв'язав проти українського народу. У соцмережах артисти ведуть роз'яснювальну роботу, звертаються до росіян, щоб вони перестали боятися і знесли свою божевільну владу, а також до білорусів – щоб ті не підігравали воєнному шаленству Путіна і не вступали в війну. До них звернувся і популярний гумористичний колектив "Дизель Студіо".

Артисти записали емоційне відеозвернення до білоруських військових, щоб ті не йшли в Україну з війною, адже українці та білоруси ніколи не воювали одне з одним, а лише разом, об'єднуючись проти спільного ворога.

Реклама

Дизель Студіо / Фото: Dizelstudio

Улюбленці публіки, серед яких 3 білоруси, озвучили важливі меседжі, які, ми сподіваємось, знайдуть відгук у серцях сусіднього народу. Звернення зірок "Дизель Студіо" дивіться далі.

Реклама

Також раніше до білорусів зверталася Наталія Могилевська.

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.