"Я благаю вас, будь ласка, зупиніться!": Могилевська закликала білорусів не підігравати божевіллю Путіна

Відома українська співачка Наталія Могилевська звернулася до солдатів із Білорусі, країни, яка подарувала їй колись перший успіх.

Співачка записала звернення до білорусів / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Поки що в Мережі обговорювали новини про те, що Тіна Кароль вкотре вийшла на мітинг проти війни, ми також не можемо залишити без уваги емоційне звернення співачки Наталії Могилевської. Зірка регулярно робить корисні публікації, активно виступає проти війни, несе інформаційну підтримку, а в 18-й день війни вона вкотре звернулася до солдатів Білорусі.

На своїй сторінці у інстаграм Наталія Могилевська записала відеозвернення до Білорусі, країни, яка подарувала їй колись першу популярність. Вона закликала солдатів одуматися і не йти війною проти українців, підтримуючи шаленство Путіна.

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Рідна, улюблена моя Білорусь! Мій перший успіх прийшов до мене на твоєму "Слов'янському базарі" у Вітебську. Я дуже люблю вашу країну!

Дорогі мої солдати, ті, хто ще не зупинився і думає йти з війною на Україну... Я заклинаю! Я благаю вас, не робіть цього! Це загарбницька фашистська війна проти мирних громадян, які не хочуть ставати Росією. Я благаю вас, будь ласка, зупиніться!

Пісня, яку заспівала Могилевська, дуже чітко говорить про те, що чекає на кожного, хто ступить на українську землю зі зброєю.

Нагадаємо, співачка Джамала виступила на фінальному відборі "Євробачення" у Німеччині , де також вдалося зібрати 67 мільйонів євро для українців.

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Тим часом Святослав Вакарчук дав концерт біля Львівського вокзалу . А співачка Злата Огневич назвала росіян вигнанцями та проклятим народом.

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