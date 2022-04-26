Про війну, погрози та перемогу: 5 цитат Макса Барських, який вступив до лав ЗСУ

Співак Макс Барських вперше розповів, чому вирішив взяти до рук зброю та як змінилося його життя після 24 лютого

Макс Барських у новому інтерв'ю розповів, чому вирішив взяти до рук зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Макс Барських, як і багато українських зірок, не залишився осторонь, коли на нашу країну напали. Співак вступив до ЗСУ, і тепер він у складі батальйону під Києвом.

Поки що Макс записаний як резервіст, бо не має військового досвіду. Та щоб не гаяти часу, виконавець зайнявся постачанням військовим усього необхідного на фронті – це тепловізори, бронежилети, дрони тощо.

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В інтерв'ю для Vogue Ukraine Макс Барських розповів, як змінилося його коло спілкування, про погрози його родині та плани на майбутнє. "Сьогодні" зібрали головне у п'яти цитатах.

Макс Барських упевнений – війна кардинально змінила його життя / Фото: vogue.ua

Як наважився прийти до ЗСУ

Приєднатися до ЗСУ Макс вирішив, щоб підтримати бійців і тих, хто ніколи не був пов'язаний з армією та війною, та все одно хоче захистити рідну землю.

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Я теж боявся, і зараз боюсь, звісно. Але коли я перебуваю на навчаннях, у батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше. Я вірю, що разом ми непереможні. Ну й мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Цей мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом, – поділився співак.

Макс Барських зізнався, чому вирішив вступити до лав ЗСУ / Фото: instagram.com/max_barskih

Військова форма замість костюмів

Нещодавно Макс Барських виходив на сцену в блискучих штанях і піджаках на голе тіло, а тепер приміряв на себе камуфляж. Ось, що про свій зовнішній вигляд думає артист:

Якщо чесно, це останнє, про що я думаю зараз, – який вигляд я маю. Але я помітив, що військова форма дуже зручна. Там багато кишень, все можна розкласти. Вона тепла. Я навіть думаю змінити свій повсякденний гардероб.

Макс Барських до війни vs під час / Фото: instagram.com/max_barskih

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Про погрози

Близьких із Херсона Максу вдалося вивезти до того, як місто тимчасово окупували. Співак розповів, що деякий час йому та сім'ї погрожували:

Після всіх моїх висловлювань в інстаграмі моїм рідним було небезпечно перебувати в Херсоні. В інтернет злили мій телефон, мою херсонську прописку, мені погрожували.

Про музику під час війни

Макс Барських не впевнений, що зможе вийти на сцену / Фото: Инстаграм

Якийсь час Макс взагалі не думав про те, аби щось писати – було не до музики. Та незабаром артист знайшов сили, щоб виступити для постраждалих від військових дій і навіть записав пісню.

Я не знаю, коли взагалі зможу вийти на сцену. Всі плани зруйновані. Емоційно я в такому стані, що не бачу себе на сцені "скачущим". Зараз у мене немає стільки енергії та емоцій, щоб виступати. Єдине, що можу робити, – виступати перед біженцями, людьми, що виїхали з гарячих точок, для підтримки. Наприклад, я давав такий концерт у Львові, і це було зворушливо, – поділився Макс Барських.

Що Макс буде робити після перемоги

Обійму всіх рідних і близьких. Обійму кожного військового. І поїду з концертами по містах України. Я раніше не відчував себе патріотом, адже був радше людиною світу: жив кілька місяців на рік у Штатах, мені це подобалося. Я взагалі не раз думав навіть переїхати туди. Але я радий, що цього не сталося. Перебуваючи за кордоном, я не відчув би такої єдності України та українців. А зараз я пишаюся тим, що я українець. Я переконаний, це найсильніший народ у світі, – підсумував співак.

Раніше ми розповідали, що Макс Барських їде до Америки на премію Billboard MusicCon та як його випустять за кордон.