Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Служба Тополі

Делон з сином

Вова любить Надю

Брехня Ембер

Порада від Злати

Юен одружився
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Про війну, погрози та перемогу: 5 цитат Макса Барських, який вступив до лав ЗСУ

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 22:15
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співак Макс Барських вперше розповів, чому вирішив взяти до рук зброю та як змінилося його життя після 24 лютого
Макс Барських у новому інтерв'ю розповів, чому вирішив взяти до рук зброю
Макс Барських у новому інтерв'ю розповів, чому вирішив взяти до рук зброю / Фото: Колаж: Сьогодні

Макс Барських, як і багато українських зірок, не залишився осторонь, коли на нашу країну напали. Співак вступив до ЗСУ, і тепер він у складі батальйону під Києвом.

Поки що Макс записаний як резервіст, бо не має військового досвіду. Та щоб не гаяти часу, виконавець зайнявся постачанням військовим усього необхідного на фронті – це тепловізори, бронежилети, дрони тощо.

Реклама

В інтерв'ю для Vogue Ukraine Макс Барських розповів, як змінилося його коло спілкування, про погрози його родині та плани на майбутнє. "Сьогодні" зібрали головне у п'яти цитатах.

Макс Барських упевнений – війна кардинально змінила його життя
Макс Барських упевнений – війна кардинально змінила його життя / Фото: vogue.ua

Як наважився прийти до ЗСУ

Приєднатися до ЗСУ Макс вирішив, щоб підтримати бійців і тих, хто ніколи не був пов'язаний з армією та війною, та все одно хоче захистити рідну землю.

Реклама

Я теж боявся, і зараз боюсь, звісно. Але коли я перебуваю на навчаннях, у батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше. Я вірю, що разом ми непереможні. Ну й мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Цей мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом, – поділився співак.

Макс Барських зізнався, чому вирішив вступити до лав ЗСУ
Макс Барських зізнався, чому вирішив вступити до лав ЗСУ / Фото: instagram.com/max_barskih

Військова форма замість костюмів

Нещодавно Макс Барських виходив на сцену в блискучих штанях і піджаках на голе тіло, а тепер приміряв на себе камуфляж. Ось, що про свій зовнішній вигляд думає артист:

Якщо чесно, це останнє, про що я думаю зараз, – який вигляд я маю. Але я помітив, що військова форма дуже зручна. Там багато кишень, все можна розкласти. Вона тепла. Я навіть думаю змінити свій повсякденний гардероб.

Макс Барських до війни vs під час
Макс Барських до війни vs під час / Фото: instagram.com/max_barskih

Реклама

Про погрози

Близьких із Херсона Максу вдалося вивезти до того, як місто тимчасово окупували. Співак розповів, що деякий час йому та сім'ї погрожували:

Після всіх моїх висловлювань в інстаграмі моїм рідним було небезпечно перебувати в Херсоні. В інтернет злили мій телефон, мою херсонську прописку, мені погрожували.

Про музику під час війни

Макс Барських не впевнений, що зможе вийти на сцену
Макс Барських не впевнений, що зможе вийти на сцену / Фото: Инстаграм

Якийсь час Макс взагалі не думав про те, аби щось писати – було не до музики. Та незабаром артист знайшов сили, щоб виступити для постраждалих від військових дій і навіть записав пісню.

Я не знаю, коли взагалі зможу вийти на сцену. Всі плани зруйновані. Емоційно я в такому стані, що не бачу себе на сцені "скачущим". Зараз у мене немає стільки енергії та емоцій, щоб виступати. Єдине, що можу робити, – виступати перед біженцями, людьми, що виїхали з гарячих точок, для підтримки. Наприклад, я давав такий концерт у Львові, і це було зворушливо, – поділився Макс Барських.

Що Макс буде робити після перемоги

Обійму всіх рідних і близьких. Обійму кожного військового. І поїду з концертами по містах України. Я раніше не відчував себе патріотом, адже був радше людиною світу: жив кілька місяців на рік у Штатах, мені це подобалося. Я взагалі не раз думав навіть переїхати туди. Але я радий, що цього не сталося. Перебуваючи за кордоном, я не відчув би такої єдності України та українців. А зараз я пишаюся тим, що я українець. Я переконаний, це найсильніший народ у світі, – підсумував співак.

Раніше ми розповідали, що Макс Барських їде до Америки на премію Billboard MusicCon та як його випустять за кордон.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Вітаємо батьків
Олександр Скічко

"Ми з України! Сьогодні вночі однією українкою стало більше! P.S. Христос Воскрес!"

Наші в Голівуді
Мають українське коріння
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти