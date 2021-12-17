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"Спілкування встаканилося виключно щодо дітей": Пустовіт розкрив подробиці розлучення з Сашком Бо

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
17 грудня, 22:31
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Блогер відверто відповів на запитання про колишню дружину та їх тривале розлучення, а також розповів, що насправді між ним та подругою колишньої дружини – Софією Стужук
Ігор Пустовіт розповів про розлучення із Сашою Бо
Ігор Пустовіт розповів про розлучення із Сашою Бо / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Не так давно Ігоря Пустовіта запідозрили у стосунках із блогером Софією Стужук . Шанувальники вирішили, що після розриву із Сашком Бо Ігоря розпочав стосунки з її подругою.

Через деякий час блогер все ж таки розповів у своєму Instagram про те, як складається спілкування з колишньою дружиною і що пов'язує його Стужук.

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Мені здається, наше спілкування встаканилося виключно щодо дітей, плюс, нещодавно нам вдалося залагодити всі питання щодо деталей розлучення, що дозволить нарешті завершити всі процеси, – відповів Пустовіт на запитання передплатників Instastories.

За словами Ігоря, зараз найголовніше для нього та Сашка те, щоб їхні діти відчували те, що батьки щасливі.

Скріншот – instagram.com/pustovit

Також підписники не могли не запитати блогера про те, які ж відносини пов'язують його і колегу Софію Стужук насправді.

На запитання "У яких стосунках зі Стужуком?" Пустовіт відповів коротко: "У теплих та дружніх". При чому блогер одразу ж переклав тему та запитав шанувальників про банош.

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Скріншот – instagram.com/pustovit

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