Оксана Байрак накинулася на Віталіну Ющенко, якій довелося доводити, що її родина не втекла з України

Режисерка дорікнула сім'ї третього президента України Віктора Ющенка

Віталіна Ющенко відповіла, що не збирається залишати країну / Фото: YouTube, Instagram/vitalinayuschenko

Скандальна Оксана Байрак, яка раніше заступилася за шанувальницю Путіна Сніжану Єгорову, не стримує емоцій на тлі подій останньої доби.

Зараз у соцмережах багато хто обговорює ситуацію в Україні, зірки шоу-бізнесу пишуть, що потрібно залишатися вдома та вірити у сили держави та армії. Донька третього президента України Віктора Ющенка – Віталіна – опублікувала в Instagram-профілі пост, повідомивши підписникам, що її сім'я нікуди не втікає і залишається вдома:

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Я, мої діти, моя родина, ми всі знаходимося в Києві.

Скріншот: instagram.com/vitalinayushchenko

Невістка Ющенка – Олена – також написала в Мережі, що вона знаходиться у Києві:

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Ми в Україні. Працюємо та живемо, як завжди… Слава Україні.

Скріншот: instagram.com/olena_yushchenko

Та Оксана Байрак упевнена, що колишній президент зробить усе, щоб у разі потреби вивезти сім'ю подалі.

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Власне це режисерка і написала у коментарях до посту Віталіни Ющенко:

Віталіна, але зізнайся! Тато зробить все, щоб ви помчали на приватному борті! Літака! З України!

Скріншот: instagram.com/vitalinayushchenko/

За Віталіну заступилася Олена Ющенко. "Ну вам же краще знати можливості нашої сім'ї. При всій повазі, як такі люди мені "подобаються". Рахують які чужі гроші та можливості!" , – Написала вона у відповідь режисерці.

Нагадаємо, минулого року Віталіна Ющенко повторила екстремальне відео Анджеліни Джолі з бджолами.