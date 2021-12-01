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Оксана Байрак отримала сильну травму: Впала в кадрі

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 18:00
В закладинки
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Український кінорежисерка Оксана Байрак пошкодила ногу прямо на знімальному майданчику, але це не завадило їй продовжити роботу
Оксана Байрак
Оксана Байрак / Фото: Инстаграм

Нині Байрак керує створенням нового фільму. Під час роботи, вона невдало приземлилася та отримала розрив колінного суглоба у двох місцях. Незважаючи на рекомендації лікарів, Оксана відмовилася їхати до лікарні.

Ось так знімається кіно Байрак. Швидка вимагала їхати на МРТ, але зміна насамперед. За мною ганяли з льодом та скотчем, щоб хоч якось зменшити мій біль, – розповідає про ситуацію режисер.

Незважаючи на забій, вона продовжувала далі керувати знімальним процесом – пояснювала акторам деталі наступної сцени.

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Оксана Байрак пошкодила ногу на роботі
Оксана Байрак пошкодила ногу на роботі / Фото: Инстаграм

Наполегливі помічники все-таки змогли вмовити Байрак хоч на хвилину відволіктися, і обробили їй травмоване коліно за допомогою підручних засобів.

Я, не розуміючи, що від мене хочуть – металася паркінгом, розводячи сцену – бійку з акторами. Але була спіймана і до мого набряклого коліна, все ж таки, пришпандорили цю чудову конструкцію, – згадує вона.

Шанувальники Оксани занепокоїлися тим, що сталося, але зазначили, що вона вчинила як справжній майстер своєї справи.

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  • Співчуваю дуже! Це ж такий біль... Одужуйте швидше.
  • Попереду всієї планети, не помічаючи, що під ногами. Ось це професіонал з великої літери
  • Це тепер надовго та серйозно, треба лікуватися.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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