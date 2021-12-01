Оксана Байрак отримала сильну травму: Впала в кадрі

Український кінорежисерка Оксана Байрак пошкодила ногу прямо на знімальному майданчику, але це не завадило їй продовжити роботу

Оксана Байрак / Фото: Инстаграм

Нині Байрак керує створенням нового фільму. Під час роботи, вона невдало приземлилася та отримала розрив колінного суглоба у двох місцях. Незважаючи на рекомендації лікарів, Оксана відмовилася їхати до лікарні.

Ось так знімається кіно Байрак. Швидка вимагала їхати на МРТ, але зміна насамперед. За мною ганяли з льодом та скотчем, щоб хоч якось зменшити мій біль, – розповідає про ситуацію режисер.

Незважаючи на забій, вона продовжувала далі керувати знімальним процесом – пояснювала акторам деталі наступної сцени.

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Оксана Байрак пошкодила ногу на роботі / Фото: Инстаграм

Наполегливі помічники все-таки змогли вмовити Байрак хоч на хвилину відволіктися, і обробили їй травмоване коліно за допомогою підручних засобів.

Я, не розуміючи, що від мене хочуть – металася паркінгом, розводячи сцену – бійку з акторами. Але була спіймана і до мого набряклого коліна, все ж таки, пришпандорили цю чудову конструкцію, – згадує вона.

Шанувальники Оксани занепокоїлися тим, що сталося, але зазначили, що вона вчинила як справжній майстер своєї справи.

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Співчуваю дуже! Це ж такий біль... Одужуйте швидше.

Одужуйте швидше. Попереду всієї планети, не помічаючи, що під ногами. Ось це професіонал з великої літери

Це тепер надовго та серйозно, треба лікуватися.

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