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Ольга Фреймут вразила знімком з підрослою 15-річною донькою в Лос-Анджелесі (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
30 серпня, 20:30
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Знаменита телеведуча вирушила до США зі своєю старшою дочкою Златою. Дівчинка буде жити там якийсь час
Ольга Фреймут поїхала в США зі старшою донькою
Ольга Фреймут поїхала в США зі старшою донькою / Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведуча і гуру етикету Ольга Фреймут, яка раніше показала, як матюкається, коли злиться, позувала ввечері на одній з вулиць Лос-Анджелеса зі своєю 15-річною донькою Златою Мітчелл.

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Фотографією телеведуча поділилася у своєму Instagram-акаунті. Злата позувала в шкіряному піджаку поверх вбрання, а її мама – в довгій трикотажній сукні.

Покладаю великі надії на Злату. Ти – оновлена версія мене. Удачі, – написала Ольга Фреймут.

Для Злати це вже не перша поїздка в США. Позаминулої зими вона їздила туди в мовну школу, а тепер – переїхала, попри те, що ще не закінчила навчання в школі в Україні. За словами самої Злати, в США почнеться нова глава її життя.

Ольга Фреймут та її дочка Злата Мітчелл
Ольга Фреймут та її дочка Злата Мітчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

У Сторіс Ольга Фреймут поділилася кадром, зробленим в дорозі. За тиждень поїздок по США вони разом проїхали 2800 кілометрів.

Скріншот Instagram
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Злату Мітчелл Ольга Фреймут народила у 2006 році від британця Ніла. Після розставання з ним телеведуча вийшла заміж за Володимира Локотко. Зараз кілька виховує двох дітей – сина Валерія і дочку Євдокію.

Як Оля Фреймут "одружила" на собі чоловіка – дивіться в ролику:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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