Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Беби-бум

Скандал с Федишин

Дочери Ребрик - 9

Сериалы сентября

Пятый судья "Маски"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ольга Фреймут впечатлила снимком с подросшей 15-летней дочкой в Лос-Анджелесе (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 августа, 20:30
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Знаменитая телеведущая отправилась в США со своей старшей дочкой Златой. Девочка будет жить там какое-то время
Ольга Фреймут уехала в США со старшей дочкой
Ольга Фреймут уехала в США со старшей дочкой / Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведущая и гуру этикета Ольга Фреймут, которая ранее показала, как матерится, когда злится, позировала вечером на одной из улиц Лос-Анджелеса со своей 15-летней дочкой Златой Митчелл.

Реклама

Фотографией телеведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте. Злата позировала в кожаном пиджаке поверх наряда, а ее мама – в длинном трикотажном платье.

Возлагаю большие надежды на Злату. Ты – обновленная версия меня. Удачи, – написала Ольга Фреймут.

Для Златы это уже не первая поездка в США. Позапрошлой зимой она ездила туда в языковую школу, а теперь – переехала, несмотря на то, что еще не закончила обучение в школе в Украине. По словам самой Златы, в США начнется новая глава ее жизни.

Ольга Фреймут и ее дочь Злата Митчелл
Ольга Фреймут и ее дочь Злата Митчелл / Фото: instagram.com/freimutolia

В Сторис Ольга Фреймут поделилась кадром, сделанным в дороге. За неделю поездок по США они вместе проехали 2800 километров.

Скриншот Instagram
Реклама

Злату Митчелл Ольга Фреймут родила в 2006 году от британца Нила. После расставания с ним телеведущая вышла замуж за Владимира Локотко. Сейчас пара воспитывает двух детей – сына Валерия и дочь Евдокию.

Как Оля Фреймут "женила" на себе супруга – смотрите в ролике:

Узнайте больше новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Киркоров и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Венеции
Показ лета
Кутюрная коллекция Dolce & Gabbana в Венеции
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять