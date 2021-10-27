Оля Полякова з вибаченнями поцілувала руку Ірині Білик: у чому завинила співачка (відео)

Українська співачка Ірина Білик опублікувала у себе в Instagram відео з-за лаштунків "Танці зі зірками", на якому Оля Полякова, яка раніше розповіла про флірт Наталії Могилевської з її чоловіком, вибачаючись цілувала їй руку.
На відео Білик демонстративно відверталася і відводила погляд від Олі говорячи, що поки та не попросить вибачення, то вона не буде з нею навіть вітатись. Тоді Полякова вибачилася і навіть кілька разів поцілувала руку колезі.
Ти теж с*чка, я забула тобі про це сказати, – відповіла на вибачення виконавиця.
У результаті обидві співачки примирилися та обнялися.
Про справжню, щиру, жіночу дружбу. А кого з шоу-бізнесу ви могли б назвати "с*чкою"? – Запитала Ірина Білик у підписі до відео.
Як виявилося, конфлікт виник через YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", яке Полякова веде разом із Машею Єфросініною. В одному з випусків, де вони обговорювали дружбу між чоловіками та жінками, Оля обізвала Ірину Білик "с*чкою" через інцидент із її чоловіком. Як розповіли в шоу, Білик спілкувалася з чоловіком Поляковою і нібито ненароком натякнула, що одного разу його дружина проводила час у компанії невідомого політика. Цим Ірина поставила Ольгу у незручне становище.
Читайте також на тему:
- Доньки Олі Полякової зробили операцію : Машу турбували сильні болі
- Навіщо Полякової вдома кози і чому після гастролей Козловський йде до зали: які хобі у зірок