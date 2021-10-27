Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Чорноморець - Шахтар: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин

Трагедія з Болдвіном

Інтерв'ю Бардаша

Гвоздьова vs Melovin

Коли Дюна-2?

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Оля Полякова з вибаченнями поцілувала руку Ірині Білик: у чому завинила співачка (відео)

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
27 жовтня, 19:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після того, як популярна артистка Оля Полякова образила колегу по сцені співачку Ірину Білик, їй довелося вибачатися і навіть цілувати руку виконавиці
Оля Полякова вибачилася перед Іриною Білик за образу
Оля Полякова вибачилася перед Іриною Білик за образу / Фото: Инстаграм

Українська співачка Ірина Білик опублікувала у себе в Instagram відео з-за лаштунків "Танці зі зірками", на якому Оля Полякова, яка раніше розповіла про флірт Наталії Могилевської з її чоловіком, вибачаючись цілувала їй руку.

На відео Білик демонстративно відверталася і відводила погляд від Олі говорячи, що поки та не попросить вибачення, то вона не буде з нею навіть вітатись. Тоді Полякова вибачилася і навіть кілька разів поцілувала руку колезі.

Реклама

Ти теж с*чка, я забула тобі про це сказати, – відповіла на вибачення виконавиця.

У результаті обидві співачки примирилися та обнялися.

Про справжню, щиру, жіночу дружбу. А кого з шоу-бізнесу ви могли б назвати "с*чкою"? – Запитала Ірина Білик у підписі до відео.

Як виявилося, конфлікт виник через YouTube-шоу "Дорослі дівчатка", яке Полякова веде разом із Машею Єфросініною. В одному з випусків, де вони обговорювали дружбу між чоловіками та жінками, Оля обізвала Ірину Білик "с*чкою" через інцидент із її чоловіком. Як розповіли в шоу, Білик спілкувалася з чоловіком Поляковою і нібито ненароком натякнула, що одного разу його дружина проводила час у компанії невідомого політика. Цим Ірина поставила Ольгу у незручне становище.

Реклама

Читайте також на тему:

Марина Григоренко
Марина Григоренко редактор Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Втрата
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти