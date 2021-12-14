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Олю Цибульську привітав з днем народження Містер Біг і це не жарт – дивіться відео

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
14 грудня, 10:49
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Співачка похвалилася крутим привітанням, яке отримала від свого улюбленого персонажа з серіалу "Секс і місто"
Кріс Нот, який зіграв Містера Біга у серіалі "Секс у великому місті", привітав Олю Цибульську з днем народження
Кріс Нот, який зіграв Містера Біга у серіалі "Секс у великому місті", привітав Олю Цибульську з днем народження / Фото: instagram.com/cybulskaya

Сьогодні Оля Цибульська, яку звинуватили у піарі на розлученні DZIDZIO, святкує 36-річчя. З нагоди дня народження виконавиця отримала відеопривітання від Кріса Нота, що зіграв роль коханого Керрі Бредшоу у серіалі "Секс і місто".

Екранний Джон Престон він же Містер Біг розповів Цибульській, що знає про її нову пісню і навіть запросив до свого бару, де українка змогла б заспівати. Кріс також сказав, що з задоволенням приїхав би до України на концерт Олі.

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Щоб переглянути відео, свайпайте ліворуч:

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З’ясувалося, що саундпродюсер американського лейблу, з яким співпрацює Оля Цибульська, дружить з голлівудським актором, тому попросив Кріса привітати артистку з днем народження.

У мене день народження. 36 – це і секс, і місто, і найближчі люди. Після вітання, яке я отримала зранку від моєї команди я зрозуміла – можливо все! З’ясувалося, що саундпродюсер американського лейблу, з яким ми обговорюємо співпрацю не лише має зв’язок з моїм улюбленим серіалом, але й дружить з ним! Впізнали? Хай ваші мрії збуваються! – написала в пості Оля Цибульська.

Привітання, про яке мріє кожна фанатка серіалу! І ні, я не заздрю...

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Раніше повідомлялося, що через Містера Біга та прем'єрну серію "And Just Like That" компанія тренажерів Peloton зазнала значних збитків.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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