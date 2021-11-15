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Він мене принижував: Племінниця Софії Ротару розповіла про знущання колишнього хлопця

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 20:47
В закладинки
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Українська співачка Sonya Kay вперше зізналася, що її екс-коханий нерідко піднімав на неї руку та привселюдно ображав. Вона терпіла аб'юзивні стосунки цілих два роки
Sonya Kay два роки терпіла знущання колишнього хлопця
Sonya Kay два роки терпіла знущання колишнього хлопця / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

У своєму свіжому інтерв'ю родичка Ротару, яка після смерті батька впала в депресію, відверто поділилася подробицями своїх найжахливіших стосунків.

З колишнім молодим чоловіком Соня познайомилася в Англії, коли їй було 22 роки. Спочатку між ними була романтика і нічого не віщувало біди, але все змінилося, як тільки пара вирішила жити разом. Тоді дівчині довелося вирішувати усі побутові питання за двох.

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Я оплачувала абсолютно все – оренду квартири, продукти, одягала його, на відпочинок ми їхали за мої кошти, – розповідає співачка.

Племінницю Софії Ротару регулярно бив екс-коханий
Племінницю Софії Ротару регулярно бив екс-коханий / Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Прийняти рішення про звільнення і назавжди перестати спілкуватися з коханим їй не давали палкі почуття. Тож Соня продовжувала терпіти.

Я дуже любила його. Напевно, ці стосунки навчили, що не можна з собою так чинити. Здається, тоді я зовсім не поважала себе. Не знаю як два роки могла бути з людиною, яка мене б'є. Від нього я дізналася, що таке булінг. Він мене принижував і перед друзями, – зізнається виконавиця.

Але вона таки наважилася розійтися після того, як екс-бойфренд настільки сильно вдарив її по обличчю, що співачка впала на підлогу.

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Зараз Соня намагається забути пережите як страшний сон. Вона рада, що пішла від колишнього аб'юзера і змогла зустріти свого чоловіка – хокеїста Олега Петрова.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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