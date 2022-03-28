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Ой, що буде! Андрій Хливнюк разом з лідером Pink Floyd Девідом Гілмором заінтригували фанатів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 19:07
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Фронтмен "Бумбоксу", який раніше отримав поранення внаслідок обстрілу, особисто поспілкувався з лідером легендарного британського рок-гурту
Андрій Хливнюк поспілкувався з Девідом Гілмором
Андрій Хливнюк поспілкувався з Девідом Гілмором / Фото: Instagram

Днями лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зазнав поранення під час мінометного обстрілу російськими окупантами. Від осколків постраждало обличчя артиста.

Підтримати українського співака вирішив сам Девід Гілмор, фронтмен Pink Floyd. Британський співак надіслав повідомлення "Бумбоксу", де написав, що хотів би поговорити з Хливнюком чи іншими учасниками гурту. І от це сталось!

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Скріншот Instagram

У Instastories Андрій Хливнюк опублікував скріншот їхнього відеозв'язку. Втім, про що саме говорили музиканти – залишається в таємниці. Можливо, вони разом запишуть якийсь трек?!

Скріншот Instagram

Дякую за підтримку, пане Девіде Гілмор. Ой, що буде, – коротко написав Хливнюк.

Окрім того, лідер "Бумбоксу" розповів, як почувається після поранення та показав, як виглядає. Наразі артист перебуває у лікарні, але він запевняє, що з ним все гаразд.

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Чудового весняного дня, друзі! Дякую за гори добрих слів і нудсіків. Одужую не по днях, а по хвилинах! Люблю вас, – написав співак.

Скріншот Instastories

Нагааємо, раніше Андрій Хливнюк звертався до російських військових із закликом скласти зброю та відступити.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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