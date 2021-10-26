Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Жорсткий карантин Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Трагедія з Болдвіном

Розлучення DZIDZIO

Look'и принцес

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Татова копія: Віктор Павлік порівняв себе на дитячому фото із маленьким сином

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 жовтня, 09:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співак поділився з аудиторією зворушливим знімком зі своїм малюком Михасиком і показав себе у дитинстві
Віктор Павлік показав фото із підростаючим сином
Віктор Павлік показав фото із підростаючим сином / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Найчастіше підписники зірок сперечаються про те, на кого більше схожий малюк артистів – на маму чи тата. Віктор Павлік, поки його нинішня і колишня дружини ведуть війну в соцмережах, показав чорно-білу світлину із Михасиком.

На знімку співак тримає сина на руках, а той мило посміхається. "Росте синуля", – коротко підписав фотографії Павлик.

Реклама

Реклама

У коментарях фоловери Віктора обговорюють те, як хлопчик схожий на свого тата. Павлік запостив у сторіс своє архівне фото і порівняв його з фотографією сина Михасика. Ось як вони виглядають разом:

Віктор Павлік у дитинстві/його син Михайло/Фото: instagram.com/viktorpavlik

Реклама

Катерина Репяхова народила сина Віктору Павліку у червні. Для співака малюк став четвертою дитиною, а для Катерини – це первісток.

Катерина Репяхова та Віктор Павлік стали батьками
Катерина Репяхова та Віктор Павлік стали батьками / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та Катерина Репяхова таємно розписалися у травні 2020 року, а весілля перенесли і досі не зіграли. Віктор був одружений тричі. Катерина Репяхова, яка молодша за артиста на 29 років, стала його четвертою дружиною.

Скандал із колишньою дружиною

Нещодавно Катерина Репяхова відповіла на заяву колишньої дружини Віктора Павліка Лори Созаєвої про те, що співак виганяє її із квартири.

Катерина Репяхова вперше відповіла на звинувачення, що вона розбила сім'ю Віктора Павліка та Лариси Созаєвої
Катерина Репяхова вперше відповіла на звинувачення, що вона розбила сім'ю Віктора Павліка та Лариси Созаєвої / Фото: instagram.com/repyahovakate, Facebook-сторінка Лариси Созаєвої

За словами Репяхової, зараз вона оплачує комунальні послуги у квартирі Созаєвої. Такий стан справ нинішню дружину співака не влаштовує і вони з чоловіком хочуть вирішити питання мирно.

У відповідь Лора звинуватила Катерину в тому, що та розбила їхню із Павликом родину. Дівчина ж відповіла, що саме вона допомогла артисту впоратися зі згубною звичкою, а Лариси Созаєвої поряд не було.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рак переміг
Помер Гантер з серіалу "Друзі"
28.05.1962 — 24.10.2021
Яким ми запам'ятаємо бармена з Central Perk
Цитата дня

Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер Еністон акторка
Реакція колег
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти