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Переможець шоу "Маска" MELOVIN натякнув на нові стосунки після шестирічного роману із хлопцем

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
30 грудня, 21:15
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Виконавець зізнався, що через довгий період самотності зараз знову проживає романтичний етап з новою другою половинкою
MELOVIN
MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Співак MELOVIN, який нещодавно зізнався в тому, що шість років був у стосунках з другом , заявив, що почав будувати нові відносини

У програмі "Зірковий шлях" виконавець поділився подробицями свого особистого життя після скандального камінг-ауту.

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Виконавець зізнався, що тривалий час мешкав дуже складний емоційний період свого життя. Щоб позбутися панічних атак та краще зрозуміти себе MELOVIN звернувся за допомогою до психотерапевта.

Згодом артист нарешті зміг відчути себе щасливим. На допомогу прийшла не лише терапія, а й нові стосунки.

Нещодавно MELOVIN випустив нову пісню під назвою "Кіт і драма", в якій розповідає про свою закоханість.

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У мене такий цукерково-букетний період складний з одного боку, але такий, що мені здається, я ще ніколи не любив. І це якраз про це вся пісня, – зізнався виконавець.

Проте, стать свого коханого або коханої MELOVIN поки що не називає.

Мені взагалі здається, що стосунки, сім'я – це має бути як подарунок від Діда Мороза. Щоб його ніхто не бачив, як почнеться Новий рік, – заявив артист.

Раніше MELOVIN розповів, що не проти виступати у Росії, але боїться стати ізгоєм в Україні.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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